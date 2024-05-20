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Космонавт

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Май
Космонавт из Ростовской области показал реку Дон и Ворошиловский мост из космоса
Уроженец города Новочеркасска космонавт-испытатель Николай Чуб сфотографировал реку Дон с борта международной космической станции, сообщает избирком Ростовской области в телеграм-канале.
20 мая, 18:59
К 9 Мая показали сделанный из космоса снимок Ростова-на-Дону
Российский космонавт Олег Артемьев поделился снимками городов-героев и городов воинской славы, сделанными из космоса на борту МКС. Среди городов оказался и Ростов-на-Дону.
7 мая, 04:30
Апрель
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб отправил послание с орбиты
Донской астронавт Николай Чуб поздравил жителей Ростовской области с Днем космонавтики, видео-открытку опубликовала пресс-служба Роскосмоса.
12 апреля, 10:49
Март
Донской космонавт Чуб показал землякам теневую сторону Земли с МКС
12 марта, 15:56
Январь
Еще и стилист: космонавт из Ростовской области подстриг коллегу прямо на МКС
Космонавт Николай Чуб из Ростовской области смог сделать стрижку своему коллеге Олегу Кононенко прямо на борту МКС, сообщает ТАСС.
28 января, 09:21
Декабрь 2023
Космонавт Чуб сделал с МКС сделал важное заявление для жителей Ростовской области
Космонавт Николай Чуб, который сейчас находится на МКС, сделал обращение к жителям Новочеркасска перед Новым годом, сообщили в горадминистрации.
29 декабря 2023, 06:29
Ноябрь 2023
Ростовский космонавт Чуб поздравил россиян из космоса — видео
4 ноября 2023, 08:34
Октябрь 2023
Стала известна причина выхода в космос космонавта из Ростовской области
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб, находящийся на МКС, выйдет в открытый космос, говорится в Telegram-канале Роскосмоса.
25 октября 2023, 08:37
Сентябрь 2023
Космонавт Николай Чуб из Ростовской области отправится на год в космос
Космонавт Николай Чуб из Новочеркасска Ростовской области отправился на МКС, сообщили в администрации города.
15 сентября 2023, 18:08
Космонавт из Новочеркасска Николай Чуб полетит на МКС
Космонавт из Ростовской области Николай Чуб вошел в основной состав экипажа для полета на МКС, говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
4 сентября 2023, 13:37

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