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Коттеджный поселок

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Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок
На левом берегу Дона в Ростове планируют построить коттеджный поселок на более чем 200 жителей, документы появились на портале администрации города.
7 февраля, 06:42
Август 2023
Застройщик из Анапы возведет коттеджный поселок в Новочеркасске
В Ростовской области провели торги на заключение договора аренды и комплексного развития участка в Новочеркасска, говорится в документации «Земля.Дом.Рф».
22 августа 2023, 07:50

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