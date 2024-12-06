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Красноармейская

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2024
Из-за ДТП с автобусом парализовано движение в центре Ростова
В центре Ростова автомобили намертво застряли в пробке на улице Красноармейской. О дорожной ситуации водители сообщают в комментариях на «Яндекс.Картах».
6 декабря, 09:08
2023
Стало известно, какие крупнейшие дороги Ростова отремонтируют в 2024 году
7 декабря 2023, 11:23
«Тусовка знаков»: ураган в Ростове обрывает провода и шатает светофор
27 ноября 2023, 10:24
Крупная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за ДТП 27 ноября
27 ноября 2023, 05:06
Поезд протаранил автомобиль в Ростове-на-Дону
15 сентября 2023, 06:06
Пробки в девять баллов парализовали движение в Ростове-на-Дону 5 сентября
5 сентября 2023, 06:13
В центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил байкера
В Ростове-на-Дону водитель нарушил правила дорожного движения и сбил мотоциклиста, сообщили в региональном УГИБДД.
23 августа 2023, 13:08
Пробка длиной 11 км образовалась под Ростовом из-за аварии днем 5 июля
Рядом в Ростовом-на-Дону образовалась серьезная пробка из-за аварии и дорожных работ, следует из данных онлайн-карт.
5 июля 2023, 10:24

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