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Красноярск

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Апрель
Ростов стал лидером по росту цен на недвижимость в России
9 апреля, 13:45
Март
Компания из Красноярска внесет изменения в генеральный план Ростова-на-Дону
8 марта, 10:30
Февраль
В Ростовской области дончан заманивают на высокооплачиваемую работу, но есть нюанс
6 февраля, 15:38
Январь
Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных
19 января, 11:36
Спрос на новостройки в Ростове-на-Дону взлетел на 26%
19 января, 05:40
Июль 2023
Мужчины в Ростове-на-Дону оказались одни из самых щедрых на ювелирные украшения
Ростов-на-Дону попал в список городов с самыми щедрыми мужчинами на ювелирные украшения, сообщают СМИ.
20 июля 2023, 13:15

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