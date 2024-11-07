rostovgazeta.ru
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Кража

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Ноябрь
Жители Ростовской области пытались украсть больше тонны угля на лодке
7 ноября, 11:53
Таксисты обокрали бойца СВО в Ростове после выписки из госпиталя
В Ростове таксисты украли 3,5 миллиона рублей у 66-летнего участника СВО, которого только выписался из госпиталя. Раненый боец собирался к семье в Кемерово, а несколько незнакомцев предложили его подвезти на машине.
1 ноября, 06:33
Октябрь
У раненого бойца СВО украли 3,5 млн руб после выписки из госпиталя в Ростове
31 октября, 17:09
Вахтовик из Ростовской области украл с прииска 1,5 килограмма золота
25 октября, 10:34
Справился за пять минут: у жителя Ростова-на-Дону из машины вытащили 3,5 млн рублей
24 октября, 11:02
Житель Ростовской области с сообщниками украл детали с железнодорожной станции
8 октября, 12:11
Украли крестики и ложки: два жителя Дона ограбили храм в Старочеркасской станице
2 октября, 10:13
Сентябрь
Таксист «Яндекса» напал на пассажирку в Ростовской области и пытался ее задушить
24 сентября, 08:55
У ростовчанки украли 50 тысяч в чате для поиска пропавших без вести военных
23 сентября, 13:56
Положили лицом в пол: мошенница из Ростова устроила москвичу спектакль с маски-шоу
20 сентября, 10:24
В Италии обнаружили пропавший оригинал знаменитой фотографии Уинстона Черчилля
19 сентября, 09:18
В Ростовской области полыхают фуры, а вода уходит из Дона
6 сентября, 18:00
В Ростовской области задержали подозреваемого в краже пожертвований бойцам СВО
В Ростовской области задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже ящика с деньгами для бойцов СВО, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.
6 сентября, 10:13
Бастрыкин поручил возбудить дело о краже денег для бойцов СВО под Ростовом
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту кражи пожертвований для бойцов СВО в Ростовской области.
6 сентября, 08:22
Следком заинтересовался кражей денег для бойцов СВО в Ростовской области
Следователи проводят доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства кражи ящика с пожертвованиями для бойцов СВО, сообщает СУ СКР по Ростовской области.
6 сентября, 05:33
Полиция ищет мужчин, укравших в Ростовской области пожертвования для бойцов СВО
Полиция разыскивает мужчин, укравших в Ростовской области ящик с деньгами, собранных для бойцов СВО, сообщает представитель МВД России Ирина Волк.
6 сентября, 04:54
Под Ростовом украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО
5 сентября, 18:15
Август
Житель Ростовской области украл сотни килограммов чугуна из грузового поезда
В Ростовской области жителю грозит два года тюрьмы за кражу чугуна из поезда, подробностями поделились в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
17 августа, 08:53
В Ростовской области рабочий украл со стройки автокран
Полицейские Песчанокопского района задержали подозреваемого в краже автокрана стоимостью свыше 2,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.
13 августа, 15:53
Июль
В Ростове-на-Дону ограбили ПВЗ маркетплейса OZON
23 июля, 11:26

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