Таксисты обокрали бойца СВО в Ростове после выписки из госпиталя

В Ростове таксисты украли 3,5 миллиона рублей у 66-летнего участника СВО, которого только выписался из госпиталя. Раненый боец собирался к семье в Кемерово, а несколько незнакомцев предложили его подвезти на машине.