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Кража денег

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2024
Справился за пять минут: у жителя Ростова-на-Дону из машины вытащили 3,5 млн рублей
24 октября 2024, 11:02
В Ростовской области полыхают фуры, а вода уходит из Дона
6 сентября 2024, 18:00
Жительница Ростовской области перевела «главе города» 300 тысяч рублей
26 июля 2024, 17:45
В Ростове-на-Дону ограбили ПВЗ маркетплейса OZON
23 июля 2024, 11:26
На главу ростовского «Россельхозцентра» завели дело за присвоение премий
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли коррупционную деятельность руководителя и заместителя филиала ФГБУ «Россельхозцентра»., сообщает пресс-служба ведомства.
20 июня 2024, 10:22
2023
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Бывшего владельца Росстовводоканала Станислава Светлицкого признали несостоятельным из-за крупного долга, говорится в документах арбитражного суда.
2 августа 2023, 14:54
Оператора связи серьезно наказали в Ростове из-за звонка мошенника
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности оператора связи, по вине которого обманули местную жительницу, сообщили в региональной прокуратуре.
26 мая 2023, 09:47
Главбуха пансионата осудили в Ростовской области за хищение 2,5 млн рублей
В Ростовской области огласили приговор главному бухгалтеру пансионата «Красный десант» за хищение денег, сообщили в региональном УФСБ.
25 мая 2023, 11:27

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