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Кредит в России

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Март 2024
Жители Ростовской области массово понабрали автокредитов на ближайшие 5 лет
Средний срок автокредита в феврале текущего года достиг в России рекордных 5,47 лет, говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
31 марта 2024, 07:09
Май 2023
Рекордных размеров достиг средний размер автокредита в России
Средний размер автокредита в России превысил 1,3 миллиона рублей и вырос на 7,1% по итогам апреля текущего года, сообщают "Новые известия",
21 мая 2023, 04:57

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