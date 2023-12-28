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Кредитные каникулы

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2023
Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году
28 декабря 2023, 09:51
Жителям Ростовской области чаще других отказывают в кредитах: в чем причина
22 декабря 2023, 07:17
В Ростовской области бойцы СВО и их близкие смогут бесплатно ходить в музеи
14 декабря 2023, 16:13
Кредитные каникулы для бойцов СВО в Ростовской области продлили и на 2024 год
13 декабря 2023, 10:49
Какие проблемы могут грозить заемщикам из Ростовской области кредитные каникулы
Процедура кредитных каникул стала неотъемлемой частью финансовой системы России. Это решение было принято для помощи людям, испытывающим трудности с погашением кредитов, пишут «Новые известия».
31 июля 2023, 08:07
Рабочая группа по СВО предложила списать кредиты родителям погибших на Украине дончан
Рабочая группа по вопросам СВО выдвинула инициативу по списанию кредитов и ипотеки родителям и усыновителям дончан, погибших во время спецоперации на Украине, об этом сообщила сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.
10 марта 2023, 10:22
2022
Ростовский юрист рассказал, как мобилизованным воспользоваться кредитными каникулами
Юрист Антон Габович рассказал RostovGazeta, что нужно делать мобилизованным гражданам, чтобы получить кредитные каникулы в банке.
7 октября 2022, 11:22

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