Кредитные каникулы

Рабочая группа по СВО предложила списать кредиты родителям погибших на Украине дончан

Рабочая группа по вопросам СВО выдвинула инициативу по списанию кредитов и ипотеки родителям и усыновителям дончан, погибших во время спецоперации на Украине, об этом сообщила сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.