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Кремль

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2024
Кремль предупредил об ответе на ракетный удар ATACMS по Таганрогу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков прокомментировал удар ракетами ATACMS по Таганрогу. По его словам, на атаку последует ответ, сообщают СМИ.
12 декабря, 11:58
Что предшествовало отставке губернатора Ростовской области
4 ноября, 13:06
Кремль отказался от комментария о возможной отставке главы Ростовской области
Кремль не планирует комментировать кадровые вопросы, касающиеся возможной отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
29 октября, 05:16
Мать пропавшей в Дагестане студентки из Ростова посетила приёмную президента
В Ростове-на-Дону родители пропавшей спортсменки Анны Цомартовой продолжают искать дочь. Мать девушки Диана Цомартова посетила приемную президента. Об этом она рассказала в телеграм-канале.
20 июня, 06:24
Мать пропавшей в Каспийске ростовской студентки записалась в приемную президента
В феврале 2024 года мать ростовской спортсменки Анны Цомартовой подала запрос в Кремль через электронную приемную президента РФ. Женщина поедет в Москву, сообщает «КП-Ростов».
5 июня, 11:31
Героя России назначили врио командующего войсками ЮВО
Генерал-полковник Геннадий Анашкин стал временно исполняющим обязанности командующего войсками ЮВО, говорится на сайте Кремля.
15 мая, 13:20
Президент РФ 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Глава государства Владимир Путин в четверг, 9 мая, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сказано на сайте Кремля.
9 мая, 11:43
2023
Семья попавшей в заложники ХАМАС врача из Ростова Татти попросит помощи у Кремля
Родственники врача из Ростова-на-Дону Ирины Татти, которая оказалась в плену у ХАМАС, хочет попросить Кремль о помощи, сообщает 161.ру.
29 ноября 2023, 06:25
Стала известна причина визита Путина и Шойгу в Ростов-на-Дону
10 ноября 2023, 05:35
Путин и Шойгу посетили штаб ЮВО в Ростове-на-Дону 10 ноября
10 ноября 2023, 04:14
В Сети опубликовали кадры визита Владимира Путина в Ростов-на-Дону
В Интернете появились фотографии визита президента России Владимира Путина в Ростов-на-Дону, снимки опубликованы на сайте Кремля.
20 октября 2023, 06:15
Хакера Баяндина из Ростовской области осудили за атаку на сайты Кремля и Минобороны
7 сентября 2023, 09:57
Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина, устроившего мятеж в Ростове
Президента России Владимира Путина не будет на похоронах Евгения Пригожина, который устроил вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону, сообщают СМИ.
29 августа 2023, 10:22
Стали известны подробности совещания Путина в штабе группировки СВО в Ростове
19 августа 2023, 06:13
Президент Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону
19 августа 2023, 05:25
Пособия на детей в Ростовской области будут платить даже при росте доходов семей
17 августа 2023, 14:17
Стало известно о трехчасовой встрече Путина с Пригожиным после мятежа в Ростове
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, пишут СМИ со ссылкой на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
10 июля 2023, 11:06
Президент Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в победе РФ
Президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Россия одержит победу и в этом нет никаких сомнений, говорится на сайте Кремля.
4 июля 2023, 14:35
Более 78% россиян выразили доверие главе государства Владимиру Путину
Среди жителей России провели опрос, который показал, что большинство респондентов доверяют президенту Владимиру Путину, сообщает ВЦИОМ.
1 июля 2023, 09:02
2022
Владимир Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей
Президент Владимир Путин подписал указы, согласно которым Россия признала независимыми территориями Херсонскую и Запорожскую области, документы опубликованы на сайте правовой информации.
29 сентября 2022, 22:19

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