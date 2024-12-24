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Крещение

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Ждать ли снега? Стал известен точный прогноз погоды на январь в Ростовской области
Стало известно, какой будет погода на Новый год. Подробный прогноз на первый месяц 2025 года RostovGazeta подготовила на основе данных «Яндекс.Погоды».
24 декабря, 17:15
Митрополит Меркурий призвал ростовчан не настраиваться на стаканчик водки на Крещение
Жителям Ростовской области, которые хотят искупаться в купели, не стоит употреблять алкоголь, сообщил ростовский митрополит Меркурий.
19 января, 10:03
Более 3,5 тыс человек искупались на Крещение в Ростове-на-Дону
19 января, 08:21
Движение перекроют в части Ростова-на-Дону на Крещение
18 января, 14:50
«Как отреагирует ваше тело?»: спасатель предостерёг ростовчан от крещенских купаний
18 января, 07:32
Врач рассказал, чем можно заболеть после купания на Крещение в Ростове
17 января, 11:29
Стал известен точный прогноз погоды на Крещение в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ночь на Крещение, 19 января, будет холодная погода с осадками, предупредили синоптики.
17 января, 08:36
Где в Ростове-на-Дону набрать святой воды на Крещение
16 января, 15:46
В МЧС Ростовской области назвали 77 мест для купаний на Крещение
Спасатели подготовили 77 мест для купаний на Крещение, рассказали в управлении МЧС Ростовской области.
15 января, 10:33
2023
В Крещенскую ночь 19 января в купели окунулись в Ростовской области 41 тыс жителей
Больше 41 тысячи жителей Ростовской области приняли участие в обрядовых купаниях на Крещение, говорится в сообщении регионального правительства.
20 января 2023, 15:22
В Донской митрополии заявили, что ростовчанам можно не нырять на Крещение
Крещенские купания – достаточно молодая народная традиция, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
18 января 2023, 14:55

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