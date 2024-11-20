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Криминал в Ростовской области

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Ноябрь
Сосед не смог проломить голову жителю Ростовской области из-за аномалии в черепе
20 ноября, 10:04
Октябрь
Разложившийся труп велосипедиста нашли у детского лагеря в Ростовской области
28 октября, 13:31
Адвокат заявил о давлении на присяжных в деле об убийстве младенца в Ростове
3 октября, 07:22
Сентябрь
Обвиняемый в убийстве дочки-младенца ростовчанин не принял вердикт присяжных
27 сентября, 17:45
Каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником
11 сентября, 10:56
Август
Рецедивист во время застолья до смерти забил своего друга в Ростовской области
Жителю Кагальницкого района предъявлено обвинение за смертельное избиение знакомого, подробностями поделились в Следкоме Ростовской области.
15 августа, 16:31
«Блогеры» угрозами заставили продавщицу в Ростовской области дать им «взятку»
15 августа, 13:29
Ребенок напал с ножом на взрослого родственника в Ростовской области
13 августа, 16:02
В Ростовской области рабочий украл со стройки автокран
Полицейские Песчанокопского района задержали подозреваемого в краже автокрана стоимостью свыше 2,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.
13 августа, 15:53
«Не могли поделить ее»: соседи сообщили о паре, пустившей дочь в мясорубку в Ростове
13 августа, 15:46
У ростовчанина отобрали миллион рублей во время покупки пистолета
Мужчина стал жертвой мошенников в Ростове, когда покупал необычный сувенир, подробностями истории поделились в управлении МВД.
1 августа, 12:50
Июль
Вооруженные преступники ворвались в дом к женщине с детьми в Ростовской области
Грабители вынесли из частного дома в Ростовской области деньги и украшения, подробностями поделились в полиции региона.
10 июля, 09:17
Июнь
Несколько человек арестовали после разборок фермеров в Ростовской области
27 июня, 16:18
Апрель
Бастрыкин вмешался в дело об убийстве 17-летней девушки в Ростовской области
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования гибели девушки в Цимлянском районе, передает Следком Ростовской области.
29 апреля, 15:53
Стало известно, за что могли зверски убить инженеров в Ростовской области
7 апреля, 11:00
Март
Перебирал кабачки, валил лес: мужчина чудом спасся из рабства в Ростовской области
26 марта, 11:08
Ноябрь 2023
Житель Ростовской области получил пулю в лицо во время «стрелки»
26 ноября 2023, 17:26
Девочку-подростка похитили на машине с ростовскими номерами
Ростовские полицейские вместе с коллегами из Орловской области смогли найти похищенную 16-летнюю девушку, сообщили в МВД региона.
24 ноября 2023, 16:01
«Занимался рэкетом»: всплыли факты биографии убитого на Дону бизнесмена Борисенко
22 ноября 2023, 17:53
Ростовчан оставили без салюта на Новый год и повысили им стоимость проезда
22 ноября 2023, 16:41

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