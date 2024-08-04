rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Кровля

Выбрать дату
2024
Законсервировали и забыли: фото горящего на Серафимовича в Ростове старинного дома
4 августа, 14:13
В Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка
21 февраля, 08:18
2023
Огонь со старинного дома начал уничтожать находящиеся рядом здания в Ростове
7 ноября 2023, 13:10
Здание частично обрушилось на территории предприятия в Зернограде
20 октября 2023, 08:30
Глава Неклиновского района показал последствия падения БПЛА в хуторе под Таганрогом
Глава Неклиновского района Ростовской области Василий Даниленко опубликовал снимки с последствиями падения БПЛА в хуторе Дарагановка.
30 июля 2023, 20:34
Очевидцы рассказали, что происходит в эпицентре взрыва в Таганроге
В Таганроге прогремел взрыв в центре города, что привело к разрушению кирпичных стен, сообщили очевидцы в соцсетях.
28 июля 2023, 14:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика