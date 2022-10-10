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Крупин Владимир Анатольевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 1 мая 1957, село Шурма Уржумского района Кировской области

Образование: Закончил Новочеркасский политехнический институт

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Резюме

Заместитель Губернатора Ростовской области (до ноября 2018 года)

Биография

1976 - 2002

Работал на различных должностях в газовой сфере, г. Аксай

2002 - 2008

Начальник филиала ООО «Мострансгаз» Ростовского управления магистральных газопроводов ОАО «Газпром», г. Аксай

2008 - 2011

Начальник управления по автоматизации ОАО «Газпром» ООО «Газпромтранс Москва», г. Аксай

2011 - 2014

Генеральный директор ОАО «Донэнерго», г. Ростов-на-Дону

2013 - 2017

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области

2014 - 2016

Председатель Совета директоров ОАО "Донэнерго", первый заместитель генерального директора ОАО "Региональная корпорация развития"

2017 - 2018

Заместитель Губернатора Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области досрочно прекратили полномочия своего коллеги Владимира Анатольевича Крупина в связи с его назначением замглавы региона.

Заместитель губернатора Владимир Крупин стал самым состоятельным среди своих коллег по итогам 2016 года, сообщает региональное правительство.

Повысить платежную дисциплину управляющих компаний можно только инициировав против них уголовные дела, считает заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.

Новочеркасскую тепловую электрическую станцию не планируют закрывать, как об этом сообщала пресса, заявил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам промышленности, энергетики, транспорта Крупин Владимир Анатольевич.

Материалы СМИ

Владимир Крупин стал самым состоятельным замгубернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Владимир Крупин стал самым состоятельным среди своих коллег по итогам прошлого года, следует из сообщения регионального правительства.

Донские власти призвали возбуждать уголовные дела на управляющие компании

Для повышения платежной дисциплины управляющих компаний необходимо инициировать возбуждение уголовных дел, считает заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.

В Ростове прекратили полномочия депутата Крупина

В Ростове-на-Дону досрочно прекратили полномочия депутата Донского парламента Владимира Крупина, сообщает в четверг Заксобрание региона.

Власти опровергли информацию о закрытии Новочеркасской ГРЭС

Новочеркасскую тепловую электрическую станцию не планируют закрывать, как об этом сообщали в прессе, заявил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам промышленности, энергетики, транспорта Владимир Крупин

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