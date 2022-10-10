Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 1 мая 1957, село Шурма Уржумского района Кировской области
Образование: Закончил Новочеркасский политехнический институт
Заместитель Губернатора Ростовской области (до ноября 2018 года)
Работал на различных должностях в газовой сфере, г. Аксай
Начальник филиала ООО «Мострансгаз» Ростовского управления магистральных газопроводов ОАО «Газпром», г. Аксай
Начальник управления по автоматизации ОАО «Газпром» ООО «Газпромтранс Москва», г. Аксай
Генеральный директор ОАО «Донэнерго», г. Ростов-на-Дону
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области
Председатель Совета директоров ОАО "Донэнерго", первый заместитель генерального директора ОАО "Региональная корпорация развития"
Заместитель Губернатора Ростовской области
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области досрочно прекратили полномочия своего коллеги Владимира Анатольевича Крупина в связи с его назначением замглавы региона.
Заместитель губернатора Владимир Крупин стал самым состоятельным среди своих коллег по итогам 2016 года, сообщает региональное правительство.
Повысить платежную дисциплину управляющих компаний можно только инициировав против них уголовные дела, считает заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.
Новочеркасскую тепловую электрическую станцию не планируют закрывать, как об этом сообщала пресса, заявил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам промышленности, энергетики, транспорта Крупин Владимир Анатольевич.
Заместитель губернатора Владимир Крупин стал самым состоятельным среди своих коллег по итогам прошлого года, следует из сообщения регионального правительства.
Для повышения платежной дисциплины управляющих компаний необходимо инициировать возбуждение уголовных дел, считает заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.
В Ростове-на-Дону досрочно прекратили полномочия депутата Донского парламента Владимира Крупина, сообщает в четверг Заксобрание региона.
Новочеркасскую тепловую электрическую станцию не планируют закрывать, как об этом сообщали в прессе, заявил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам промышленности, энергетики, транспорта Владимир Крупин