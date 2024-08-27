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Крупные ДТП в Ростовской области

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2024
Массовое ДТП с шестью машинами заблокировало движение по М-4 под Ростовом
На 1027-м километре трассы М-4 «Дон» произошло столкновение шести транспортных средств, сообщили в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.
27 августа 2024, 14:17
УАЗ вспыхнул после столкновения с легковушкой в Ростовской области
22 августа 2024, 17:42
2023
В Ростовской области в ДТП с бензовозом погибли три человека
Трагическая авария с бензовозом в Ростовской области унесла жизни трех человек, включая водителя и двух пассажиров легкового автомобиля, сообщает региональное УГИБДД.
9 сентября 2023, 20:23
Стала известна причина ДТП с четырьмя сгоревшими заживо в Ростовской области
3 сентября 2023, 17:30
Четыре человека сгорели в машине в ДТП в Ростовской области
Четыре человека стали жертвой ДТП на трассе «Зимовники — Волгодонск» в Ростовской области, сообщили в соцсетях очевидцы.
3 сентября 2023, 16:06
Стали известны подробности страшного ДТП с тремя погибшими в Ростовской области
В результате жесткого столкновения иномарки с деревом погибли трое человек, один из них ребенок, рассказали в МВД Ростовской области.
23 июля 2023, 17:13
Автобус с 30 пассажирами в Ростове-на-Дону попал в ДТП утром 9 июня
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием автобуса, в котором находились 30 человек, сообщили в УГИБДД по региону.
9 июня 2023, 09:57
В Ростовской области 22-летний водитель не справился с управлением и влетел в дерево
В Ростовской области произошло ДТП с участием неопытного водителя, в результате пострадали двое парней, сообщили в региональном УГИБДД.
4 июня 2023, 19:10

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