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Крупный пожар

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Ноябрь
Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Турции
24 ноября, 20:23
Октябрь
Появились кадры с места крупного пожара на складе с лекарствами в Ростове
30 октября, 08:28
«Очень страшно»: жители Ростова-на-Дону испугались взрыва на оконном цехе
19 октября, 11:55
Появились кадры огромного пожара в оконном цехе в Ростове-на-Дону
19 октября, 11:31
Стеной огня охвачены поля вдоль дороги под Азовом
В Ростовской области произошел крупный пожар вдоль дороги под Азовом, сообщают очевидцы в соцсетях.
8 октября, 21:08
Огонь видно за километры: появилось видео крупного пожара, бушующего под Ростовом
7 октября, 20:05
Сильный ветер не дает потушить пожар между Ростовом и Батайском
1 октября, 10:29
Сентябрь
Губернатор Голубев назвал последствия крупных пожаров в Ростовской области
Губернатор Ростовской области прокомментировал крупные возгорания в регионе, информация опубликована в telegram-канале Василия Голубева.
16 сентября, 05:53
Более 135 пожаров произошли в Ростовской области за сутки 15 сентября
16 сентября, 05:34
Итоги недели: жителям Ростова показали военные трофеи, а вокруг полыхают пожары
15 сентября, 19:17
Спасатели призвали жителей Ростова не выходить на улицу
15 сентября, 15:49
Появилось видео полыхающего ресторана в этнопарке «Кумжа» в Ростове-на-Дону
1 сентября, 06:16
Сильный пожар охватил этнопарк «Кумжа» в Ростове
В Ростове загорелось здание ресторана в этнокомплексе «Кумжа», сообщают очевидцы в соцсетях.
1 сентября, 05:41
Август
Спасатель снял видео из эпицентра пожара на нефтебазе в Пролетарске
20 августа, 11:26
Спасатель объяснил, почему полыхающее топливо в Пролетарске не тушат с самолетов
20 августа, 08:50
Центральный аппарат СКР будет расследовать пожар на нефтебазе в Пролетарске
19 августа, 18:08
Темно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске
19 августа, 17:30
Более 10 резервуаров с топливом взорвались в Пролетарске
19 августа, 16:05
Почти 40 часов в пекле: появилось новое видео гигантского пожара в Пролетарске
19 августа, 10:53
«Пусть потушат этот ад!»: жители Пролетарска задыхаются из-за полыхающего топлива
19 августа, 09:43

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