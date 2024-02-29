rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Крылья Советов

Выбрать дату
Февраль
В день первого матча ФК «Ростов» изменят работу общественного транспорта
В Ростове ради первого футбольного матча местной команды в 2024 году изменят расписание работы общественного транспорта, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
29 февраля, 13:58
Сентябрь 2023
ФК «Ростов» на своем поле проиграл «Динамо»
3 сентября 2023, 19:26
Август 2023
ФК «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» с разгромным счетом 1:5
Футбольный клуб «Ростов» в выездном матче проиграл «Крыльям Советов», со счётом 1:5, сообщается на странице клуба.
6 августа 2023, 05:44
Июль 2023
ФК «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом», пропустив в добавленное время
30 июля 2023, 08:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика