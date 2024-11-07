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Крыша

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2024
Ветер снес часть крыши и забор у разрушенного общежития на Нариманова в Ростове
7 ноября, 13:10
Штормовой ветер сорвал крышу жилого дома в Ростове-на-Дону
2 ноября, 16:55
Снесло ветром: рабочий погиб, упав с крыши детской школы искусств в Шахтах
В Ростовской области строитель, ремонтировавший крышу школы искусств, сорвался с высоты и разбился насмерть, пишет издание «КВУ».
15 октября, 10:28
В Ростове-на-Дону мужчина сорвался с крыши павильона Центрального рынка
8 сентября, 08:51
Законсервировали и забыли: фото горящего на Серафимовича в Ростове старинного дома
4 августа, 14:13
Число бригад пожарных удвоили для тушения дома на Серафимовича в Ростове
4 августа, 13:42
Крыша многоквартирного дома обрушилась во время пожара в Батайске
9 июля, 11:43
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
В Ростове под снос попадет старинный дом, построенный в 1917 году, документ появился на портале администрации города.
9 апреля, 17:44
Ростовчанка пожаловалась на текущую три месяца крышу дома из-за аварийного дерева
26 февраля, 12:15
В Ростове обрушилась часть старинного дома у Центрального рынка
21 февраля, 08:18
Обидчивого монтажника в Ростове будут судить за обрезанную страховку коллеги
В Ростове мстительный монтажник обрезал страховку коллеги после ссоры, а после угрожал полиции ножом при задержании, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.
1 февраля, 14:10
Капремонт дома в центре Ростова оставил жильцов без крыши над головой
В Ростове один из домов в историческом центре остался без крыши из-за проблем с капитальным ремонтом, подробности рассказал популярный Telegram-канал.
27 января, 13:50
2023
«Тусовка знаков»: ураган в Ростове обрывает провода и шатает светофор
27 ноября 2023, 10:24
Стали известны подробности крупного пожара на Северном рынке в Ростове
25 ноября 2023, 07:05
Дождь пошел в квартире из-за проблем с крышей в многоэтажке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в одной из квартир многоэтажного дома с потолка полилась вода, сообщила местная жительница в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».
6 сентября 2023, 04:29
В Ростове-на-Дону в квартире с ребенком обрушился потолок
11 августа 2023, 05:50
«Кто компенсирует ущерб»: ростовчане высказались после падения беспилотника
31 июля 2023, 05:57
Потолок рухнул в новом зале спортивной гимнастики в Шахтах днем 29 июля
30 июля 2023, 14:43
2022
Дети устроили опасные игры на крыше многоэтажного дома в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на крышу высотного здания забрались сразу несколько детей и устроили здесь игры, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
29 октября 2022, 04:49

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