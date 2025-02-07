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Кумженская роща

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2025
«Мама, мне страшно!»: Жителей Ростовской области перепугал сильный грохот 7 февраля
В Ростовской области часть населения переполошил громкий грохот, похожий на звук взрыва. Об этом местные жители рассказали в соцсетях 7 февраля.
7 февраля, 11:25
2024
В Ростове предложили увеличить число административных районов
10 апреля 2024, 18:45
Ростовчане пожаловались на массовое уничтожение деревьев на улице Кумженской
12 марта 2024, 08:58
2023
Мемориал «Кумженская роща» отреставрируют в Ростове
В Ростове утвердили проект реставрации мемориального комплекса «Кумженская роща», сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
29 декабря 2023, 10:21
В Ростове под застройку продают участок в районе Кумженской рощи
2 декабря 2023, 14:05
Рыбы море: раскрыты секретные места для рыбалки в Ростовской области осенью
9 ноября 2023, 07:58
Эколог рассказал, к чему может привести уничтожение Кумженской рощи в Ростове
Вырубка рощи может ускорить обмеление Дона, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.
5 октября 2023, 08:04
В Ростове сняли объявление о продаже земли под застройку в Кумженской роще
В Ростове сняли объявление о продаже земли для строительства коттеджей в Кумженской роще, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений.
4 октября 2023, 11:33
Территорию Кумженской рощи рядом с прудами могут застроить коттеджами
3 октября 2023, 14:25
«У нас не спросили»: ростовчане выступили против застройки «Кумженского» микрорайона
Власти Ростовской области накануне объявили о планах застроить территорию бывшего прудового хозяйства рядом с Кумженской рощей, реакция общественности появилась в соцсетях.
24 мая 2023, 07:29
В Ростове объявили о планах строительства микрорайона «Кумженский»
Власти Ростовской области собираются создать новый микрорайон «Кумженский» на землях бывшего прудового хозяйства, сведения об этом появились на портале донского правительства.
23 мая 2023, 13:49
В Ростове две тысячи горожан выступили против вырубки гектара Кумженской рощи
В Ростове две тысячи жителей передали в Гордуму подписи с протестом против строительства Западной хорды и вырубки гектара Кумженской рощи, об этом стало известно в ходе заседания Гордумы.
25 апреля 2023, 12:47
2022
Ростовчане из Железнодорожного района выступили против строительства Западной хорды
17 декабря 2022, 13:57
В Ростове для строительства Западной хорды вырубят 5% Кумженской рощи
В Ростове для строительства Западной хорды собираются вырубить двадцатую часть Кумженской рощи, об этом сообщил замгубернатора Ростовской области — министр транспорта Владимир Окунев.
24 октября 2022, 13:15

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