Кумженская роща

В Ростове две тысячи горожан выступили против вырубки гектара Кумженской рощи

В Ростове две тысячи жителей передали в Гордуму подписи с протестом против строительства Западной хорды и вырубки гектара Кумженской рощи, об этом стало известно в ходе заседания Гордумы.