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Купание

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2024
В Ростове-на-Дону водолазы сутки искали тело утонувшего подростка
21 июля, 10:17
Подросток утонул в Ростове, отправившись купаться с матерью
Подросток утонул в реке Дон в Ростове, сообщили в городском управлении ГО и ЧС.
21 июля, 07:44
Роспотребнадзор рассказал о смертельной опасности родников в Ростове
На территории Ростова-на-Дону располагается большое количество родников. Сотрудники Роспотребнадзора исследовали качество воды и рассказали, почему нельзя пить из местных источников, сообщает «Дон-ТР».
27 июня, 12:02
В Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины
В Ростовской области местный житель утонул в Северском Донце, решив освежиться во время отдыха с друзьями, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
13 апреля, 07:20
Пятки гладки: Ростовский-на-Дону зоопарк устроил слонам СПА-процедуры
Сотрудники Ростовского зоопарка провели СПА-процедуры для слонов, об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
15 февраля, 15:38
2023
Что могло пойти не так? : чем обернулась поездка ростовчанина во Вьетнам в пандемию
30 ноября 2023, 16:15
Жителям в Ростове-на-Дону разрешили купаться до 1 октября
19 сентября 2023, 10:21
В Ростове-на-Дону возле понтонного моста едва не утонул житель Перми
В Ростове-на-Дону спасли мужчину, который начал тонуть возле понтонного моста, сообщает областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ.
2 августа 2023, 08:23
Цимлянские пески и тюльпанный луг — чем интересен Чернышковский район
Чернышковский район Волгоградской области — невероятное красивое и познавательное место для семейного отдыха, которое по достоинству оценят любители живописных уголков и все, кому интересна тема казачества.
31 июля 2023, 11:16
Опасные места для детей показали на карте в Ростовской области
В Ростовской области на интерактивной карте отметили потенциально опасные для детей места, сообщили в правительстве региона.
26 июля 2023, 16:08
«Такого не должно быть»: ростовчан возмутило состояние городских водоемов
В Ростове жители заявили, что состояние водоемов для купания стало постоянной проблемой, требующей решения, комментарии появились в соцсетях.
6 июля 2023, 18:02
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в реке Темерник во время проверки обнаружили холероподобную микрофлору, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
6 июля 2023, 15:11
В Ростовской области на Северском Донце спасли тонущего участника СВО
В Ростовской области 3 июля в Каменске-Шахтинском казаки спасли участника СВО из Дагестана, об этом сообщили в пресс-службе Всевеликого войска Донского.
4 июля 2023, 18:14
Ростовчане заявили о жутком запахе в районе набережной
В Ростове-на-Дону в районе набережной появился неприятной запах от реки Дон, пожаловались местные жители в соцсети «ВКонтакте».
4 июля 2023, 11:24

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