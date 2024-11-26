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Курская область

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Ноябрь
Минобороны РФ назвало ночную атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
Ночью 26 ноября над Ростовской областью сбили две дюжины беспилотников. В Министерстве обороны России назвали это попыткой террористической атаки.
26 ноября, 06:23
Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника
Стало известно о последствиях сбитого под Новошахтинском дрона. Подробнее об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале 2 ноября.
2 ноября, 05:11
Губернатор Голубев проинформировал о сбитом у Новошахтинска беспилотнике
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитом беспилотнике. Дрон уничтожили ночью 2 ноября недалеко от Новошахтинска.
2 ноября, 05:06
Октябрь
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море
Накануне вечером, 30 октября, в Азовском море пресекли попытку террористического акта с применением дронов, сообщает Министерство обороны России.
31 октября, 05:40
Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область
В ночь на 30 октября в Ростовской области отразили атаку террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Минобороны РФ рассказали, сколько дронов удалось сбить.
30 октября, 05:10
Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем
Террористические атаки беспилотников отразили в России в ночь на 27 октября, сообщает Минобороны РФ. Один из дронов перехватили над акваторией Азовского моря.
27 октября, 06:31
В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористической
В Министерстве обороны РФ заявили, что в Ростовской области отразили террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.
21 октября, 05:32
Силами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря силами противовоздушной обороны перехватили 16 беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
12 октября, 07:08
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сотрудники министерства обороны России заявили, что в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки сопредельного государства, следует из опубликованной информации ведомства.
11 октября, 05:22
Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
10 октября, 05:53
В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области
Ночью 9 октября в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки, сообщает Министерство обороны России.
9 октября, 05:41
В Гидрометцентре песчаную бурю в Ростовской области признали аномалией
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал песчаную бурю в Ростовской области аномалией, сообщают СМИ.
3 октября, 13:27
Сентябрь
Военные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область
Военнослужащие пресекли попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Средствами ПВО уничтожили дроны над шестью субъектами и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
29 сентября, 06:06
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря за ночь сбили 16 беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ 21 сентября.
21 сентября, 05:31
Август
ФК «Ростов» перечислит все деньги от матча с «Оренбургом» в Курскую область
18 августа, 14:54
На Дону начали принимать жителей Курской области в пункты временного размещения
В Ростовской области в пункты временного размещения заселили первых жителей курского региона, сообщил губернатор Василий Голубев.
12 августа, 07:25
Врио губернатора Курской области сообщил, что на самом деле творится на границе
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе региона остается напряженной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
6 августа, 20:44
Январь
Президент Украины Зеленский признал, что мечтает захватить Ростовскую область
Киевские власти заявили, что включат Ростовскую область в число регионов России якобы «населенных украинцами», об этом сообщил портал «Lenta.ru».
22 января, 10:43
Декабрь 2023
В Ростовской области запретили продажу петард и фейерверков на Новый год
В Ростовской области и других регионах, близких к зоне СВО, на Новый год запретят продажу пиротехники, об этом сообщил портал ТАСС.
21 декабря 2023, 12:50
Ростовская область заняла восьмое место в рейтинге тревожных регионов
20 декабря 2023, 08:31

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