Кушнарев Виталий Васильевич

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 1 мая 1975, х. Михайлов Тацинского района Ростовской области
Образование: Новочеркасский государственный технический университет.
Семейное положение: Женат
Глава Администрации города Ростова-на-Дону. До этого, с 2014 года возглавлял министерство транспорта Ростовской области.
Занимал различные должности в администрации города Белая Калитва и Белокалитвинского района.
Помощник Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области, затем помощник Губернатора Ростовской области.
Замещал должности в Правительстве Ростовской области.
Занимал должность министра транспорта Ростовской области.
Глава Администрации города Ростова-на-Дону.
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев оценил свою работу в первые сто дней на посту мэра города на «троечку», сообщил на пресс-конференции сам Виталий Кушнарев. «Есть у меня руководитель в лице губернатора, который мне и задачи ставит, и оценки, но если говорить по существу вопроса, то конечно не хотелось бы заниматься самобичеванием и поставить себе неуд, пока на троечку», — отметил он на вопрос журналиста.
Глава администрации Ростова Виталий Васильевич Кушнарев и представитель китайского города Яньтай подписали соглашение о побратимских связях, информирует горадминистрация.
Каждый пострадавший при пожаре в центральной части Ростова-на-Дону человек получит материальное возмещение в размере 20 тысяч рублей, пообещал глава администрации города Виталий Кушнарев.
Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев раскритиковал состояние и работу городского общественного транспорта, сообщила горадминистрация. "Стыдно выпускать на улицы обновленного Ростова общественный транспорт в том состоянии, в котором он находится", - заявил градоначальник на заседании городской ассоциации работодателей.
В Ростове будут перепроверены опасные ливневки, рассказал глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.
Власти Ростова-на-Дону намерены вернуться к вопросу проектирования в городе линий метрополитена после 2018 года, сообщил на пресс-конференции во вторник сити-менеджер Виталий Кушнарев.
Многоэтажных домов на месте сгоревших при крупнейшем пожаре в историческом центре Ростова-на-Дону частных построек не будет, сообщил на заседании оперативного штаба глава городской администрации Виталий Кушнарев.
Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев раскритиковал состояние и работу городского общественного транспорта, сообщила горадминистрация.
В Ростове-на-Дону хотят перенаправить транспортные потоки в обход центра, чтобы разгрузить центральные улицы города, сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев.
Стремительное экономическое развитие соседних городов с Ростовом-на-Дону является одной из проблем для города, считает глава ростовской администрации Виталий Кушнарев.
Недовольство проводимой работой по уборке строительного мусора и подсветке фасадов выразил глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, передает корреспондент RostovGazeta.