Кушнарев Виталий Васильевич

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев оценил свою работу в первые сто дней на посту мэра города на «троечку», сообщил на пресс-конференции сам Виталий Кушнарев. «Есть у меня руководитель в лице губернатора, который мне и задачи ставит, и оценки, но если говорить по существу вопроса, то конечно не хотелось бы заниматься самобичеванием и поставить себе неуд, пока на троечку», — отметил он на вопрос журналиста.