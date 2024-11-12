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Кушнарев Виталий Васильевич

Кушнарев Виталий Васильевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 1 мая 1975, х. Михайлов Тацинского района Ростовской области

Образование: Новочеркасский государственный технический университет.

Семейное положение: Женат

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Резюме

Глава Администрации города Ростова-на-Дону. До этого, с 2014 года возглавлял министерство транспорта Ростовской области.

Биография

1998 - 2010

Занимал различные должности в администрации города Белая Калитва и Белокалитвинского района.

2010 - 2011

Помощник Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области, затем помощник Губернатора Ростовской области.

2011 - 2014

Замещал должности в Правительстве Ростовской области.

2014 - 2016

Занимал должность министра транспорта Ростовской области.

2016 - По настоящее время

Глава Администрации города Ростова-на-Дону.

Медиапортрет

Медиапортрет

Доход главы администрации города Ростова-на-Дону Виталия Васильевича Кушнарева составил по итогам 2016 года 2,7 миллиона рублей, декларация размещена на официальном сайте города.

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев оценил свою работу в первые сто дней на посту мэра города на «троечку», сообщил на пресс-конференции сам Виталий Кушнарев. «Есть у меня руководитель в лице губернатора, который мне и задачи ставит, и оценки, но если говорить по существу вопроса, то конечно не хотелось бы заниматься самобичеванием и поставить себе неуд, пока на троечку», — отметил он на вопрос журналиста.

Глава администрации Ростова Виталий Васильевич Кушнарев и представитель китайского города Яньтай подписали соглашение о побратимских связях, информирует горадминистрация.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал позицию сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева, жалующегося на нехватку денег на подготовку к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Каждый пострадавший при пожаре в центральной части Ростова-на-Дону человек получит материальное возмещение в размере 20 тысяч рублей, пообещал глава администрации города Виталий Кушнарев.

Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев раскритиковал состояние и работу городского общественного транспорта, сообщила горадминистрация. "Стыдно выпускать на улицы обновленного Ростова общественный транспорт в том состоянии, в котором он находится", - заявил градоначальник на заседании городской ассоциации работодателей.

По итогам января глава администрации Ростова-на-Дону Кушнарев Виталий Васильевич возглавил рейтинг градоначальников Южного федерального округа по упоминаниям в средствах массовой информации, сообщает аналитический портал "Медиалогия".

Главу администрации Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева выбрали в состав правления союза российских городов, эти данные разместили на сайте горадминистрации.

Материалы СМИ

Глава Ростова-на-Дону поручил проверить все "ливневки"

В Ростове будут перепроверены опасные ливневки, рассказал глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

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Власти Ростова-на-Дону намерены вернуться к вопросу проектирования в городе линий метрополитена после 2018 года, сообщил на пресс-конференции во вторник сити-менеджер Виталий Кушнарев.

Многоэтажек на месте сгоревших домов не будет — мэр Ростова

Многоэтажных домов на месте сгоревших при крупнейшем пожаре в историческом центре Ростова-на-Дону частных построек не будет, сообщил на заседании оперативного штаба глава городской администрации Виталий Кушнарев.

Главе Ростова Кушнареву стыдно за городской общественный транспорт

Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев раскритиковал состояние и работу городского общественного транспорта, сообщила горадминистрация.

Перенаправить транспортные потоки в обход центра предложил мэр Ростова

В Ростове-на-Дону хотят перенаправить транспортные потоки в обход центра, чтобы разгрузить центральные улицы города, сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев.

Мэр Ростова назвал угрозой стремительное развитие городов юга

Стремительное экономическое развитие соседних городов с Ростовом-на-Дону является одной из проблем для города, считает глава ростовской администрации Виталий Кушнарев.

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Недовольство проводимой работой по уборке строительного мусора и подсветке фасадов выразил глава администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, передает корреспондент RostovGazeta.

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«Ехал мимо дома тёщи»: Юрий Слюсарь рассказал, куда ездил на автобусе в Ростове
12 ноября, 14:44
Май
Бывший сити-менеджер Ростова отправится на инаугурацию Путина
Бывший глава администрации Ростова и депутат Госдумы от Ростовской области Виталий Кушнарев будет присутствовать на инаугурации Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, сообщил политик в своем телеграм-канале.
5 мая, 08:39

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