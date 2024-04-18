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Квартиры в Ростове

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Риелтор советует поторопиться желающим купить жилье в Ростове-на-Дону
Предложений о продаже квартир сейчас много, цены на вторичное жилье снижены, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.
16 апреля, 10:56
2023
Ростов-на-Дону вошел в топ городов, где больше всего копят на квартиру
Чтобы купить квартиру в Ростове, местному жителю надо накопить 33 среднемесячные зарплаты, сообщают аналитики.
30 августа 2023, 14:34
Стали известны самые дорогие студии в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в продаже есть более 3,8 тысячи студий, а самая дорогая обойдется в 18,5 миллиона рублей. Какое жилье можно купить за эти деньги, в материале RostovGazeta.
5 мая 2023, 06:24
Ввод жилья в Ростове сократился на 40% в 2023 году
За первый квартал текущего года в Ростове было построено более 3 тысяч квартир, общей площадью 207,2 тысячи квадратных метров, сообщил Ростовстат.
3 мая 2023, 09:00
2022
Цены на квартиры снизились в Ростове после объявления частичной мобилизации
Снижение цен на недвижимость в Ростове ориентировочно произошло на 10-20%, сообщила RostovGazeta риэлтор Анастасия Ткаченко.
4 октября 2022, 09:41

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