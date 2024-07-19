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Лада Гранта

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Июль
Водитель погиб в перевернувшейся машине «Лада» в Ростовской области
19 июля, 16:50
Ноябрь 2023
Появилось видео страшного ДТП с десятью пострадавшими в Ростовской области
15 ноября 2023, 08:42
В Ростовской области пострадали 10 человек в ДТП с микроавтобусом
15 ноября 2023, 08:25
Август 2023
В Ростове-на-Дону пострадала 15-летняя девушка во время поездки в такси
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием такси, в которой пострадала несовершеннолетняя девушка, сообщили в региональном УГИБДД.
3 августа 2023, 06:26
Три человека пострадали в массовой аварии в Ростовской области вечером 31 июля
В Ростовской области столкнулись три автомобиля, из-за чего потребовалась помощь медиков, сообщили в региональном УГИБДД.
1 августа 2023, 07:09

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