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Лада Приора

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2024
В ДТП со скорой в Ростовской области один человек погиб, другой пострадал
В аварии с автомобилем скорой помощи в Ростовской области погиб водитель легковушки, сообщает Госавтоинспекция региона.
11 сентября, 09:18
2023
Появилось видео с места страшной аварии с пятью трупами в Ростовской области
В Интернете опубликовали видео, на котором показаны последствия аварии с пятью погибшими участниками в Ростовской области, ролик разместило региональное УГИБДД.
4 сентября 2023, 11:18
В Ростовской области назвали подробности ДТП с пятью погибшими
В Ростовской области погибли пять человек в столкновении двух легковых автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.
4 сентября 2023, 11:03
Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону
В Ростовской области водитель, который стал участником аварии с восемью погибшими, 21 раз попадался на нарушениях, сообщили в региональном УГИБДД.
23 августа 2023, 06:57
Стал известен возраст погибших детей в аварии с восемью жертвами в Ростовской области
В Ростовской области в столкновении двух автомобилей погибли дети в возрасте от 3 до 10 лет, сообщили в региональном УСКР.
22 августа 2023, 06:31
В Таганроге в ДТП пострадал 15-летний водитель мотоцикла вечером 31 июля
В Ростовской области произошла авария с участием несовершеннолетнего байкера, сообщили в региональном УГИБДД.
1 августа 2023, 11:35
Один человек погиб и двое пострадали в тройной аварии в Ростовской области
В Волгодонске столкнулись три автомобиля, из-за чего погиб один человек, сообщили в региональном УГИБДД.
21 июля 2023, 06:01

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