Легковые автомобили

В ГИБДД назвали подробности массового ДТП с военным грузовиком на М-4 «Дон»

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в районе Каменоломни водитель грузовика устроил массовое ДТП, в котором пострадало восемь человек, сообщает региональное УГИБДД.