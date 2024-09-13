rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Легковые автомобили

Выбрать дату
2024
Названы пять автомобилей, которые можно купить в Ростове дешевле 5 млн рублей
13 сентября, 11:04
В Ростове-на-Дону резко подешевели новые автомобили
5 сентября, 11:21
В Ростовской области на М-4 «Дон» из-за ДТП выросла 11-километровая пробка
28 августа, 17:28
В ГИБДД назвали подробности массового ДТП с военным грузовиком на М-4 «Дон»
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в районе Каменоломни водитель грузовика устроил массовое ДТП, в котором пострадало восемь человек, сообщает региональное УГИБДД.
19 июля, 09:19
Поздно покупать: названы автомобили, цены на которые подскочили в Ростовской области
7 июля, 19:20
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием ребенка
В Ростовской области водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество, и спровоцировал ДТП. Один человек погиб на месте, сообщает региональный УГИБДД.
5 июля, 18:14
В Ростовской области станет еще меньше доступных автомобилей
Цены на автомобили АвтоВАЗа взлетят с мая, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на президента компании Максима Соколова.
28 апреля, 05:44
К 2030 году половина жителей Ростовской области обзаведется автомобилями
18 января, 17:30
Tesla и Maybach стали доступнее для жителей Ростовской области в 2023 году
13 января, 10:45
2023
На М-4 «Дон» в Ростовской области ограничат скорость до 90 километров в час
26 декабря 2023, 16:33
В Ростовской области на заснеженной трассе в ДТП погибла женщина
23 ноября 2023, 16:16
Число погибших в страшной аварии в Ростовской области выросло до шести
В Ростовской области погибли шесть человек после столкновения двух легковых автомобилей, сообщили в региональной прокуратуре.
4 сентября 2023, 14:06
В Ростовской области назвали подробности ДТП с пятью погибшими
В Ростовской области погибли пять человек в столкновении двух легковых автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.
4 сентября 2023, 11:03
Пять человек погибли и трое пострадали в аварии в Ростовской области утром 4 сентября
В Ростовской области столкновение двух автомобилей привело к гибели пятерых человек, сообщают СМИ.
4 сентября 2023, 08:56
В Ростовской области на трассе А-260 водитель погиб в ДТП с грузовиками
В Ростовской области на трассе А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с ЛНР» произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей, подробности рассказали в пресс-службе ГИБДД.
27 июня 2023, 17:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика