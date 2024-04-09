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Ленинаван

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Апрель
Губернатор Голубев обещал спасти хутор Ленинаван в Ростове от подтоплений
Донские власти взяли под контроль затопление хутора Ленинавана под Ростовом грунтовыми водами, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
9 апреля, 13:45
Январь
Итоги недели: в Ростове рушатся старые дома, строятся новые, пока рядом топит хутора
28 января, 13:51
Тысячи жителей Ростовской области пожаловались Путину на затопленные хутора
26 января, 07:09
Несколько хуторов подтопило в Ростовской области
В Ростове-на-Дону и Мясниковском районе произошло подтопление нескольких территорий, сообщили в Минприроды региона.
16 января, 13:30
Ростовчане рассказали, как из-за затопления в Ленинаване не могут вернуться домой
11 января, 15:04

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