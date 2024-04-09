Губернатор Голубев обещал спасти хутор Ленинаван в Ростове от подтоплений

Донские власти взяли под контроль затопление хутора Ленинавана под Ростовом грунтовыми водами, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.