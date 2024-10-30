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Леса

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На борьбу со стихийными свалками в Ростове потратят 45 миллионов рублей
Власти Ростова выделят на вывоз мусора до конца года около 45 миллионов рублей, следует из документов на сайте госзакупок 28 октября.
30 октября, 07:28
Власти Ростовской области предупредили о появлении беспилотников в лесах
В Ростовскую область передадут четыре беспилотных летательных аппарата, которые будут следить за лесом, сообщает региональное правительство.
29 октября, 19:07
В Москве осудили киллера из Ростова, связанного с «Вантом»
15 марта, 09:05
Минприроды Ростовской области выделят около 1,4 млрд рублей на защиту экологии
Минприроды Ростовской области получит около 1,4 миллиарда рублей для защиты экологии региона, об этом сообщили донские СМИ.
23 января, 14:30
2023
«Уже таскают собак со дворов»: шакалы держат в страхе жителей Ростовской области
Шакал пришел на территорию Ростовской области из-за безграмотного истребления волков. Вывести его теперь будет очень сложно, сообщил RostovGazeta охотник Сергей, не пожелавший публиковать свою фамилию.
18 декабря 2023, 08:23
В Ростовской области перед Новым годом усилили охрану елей от незаконной вырубки
14 декабря 2023, 17:00
Жителям Ростовской области запретили посещать леса
13 сентября 2023, 08:33
Пожар на рынке произошел в Каменске-Шахтинском
В Каменске-Шахтинском на территории местного рынка произошло возгорание, сообщили местные жители в соцсетях.
25 августа 2023, 09:59
Эколог Баташев рассказал, как спасаться от жары на Кубани
В Краснодарском крае последние годы отмечается постепенное увеличение температуры воздуха. В самые жаркие дни лета показатели термометра достигают отметки +40 градусов. Ученый-эколог Анатолий Баташев рассказал RostovGazeta о влиянии изменения климата на окружающую среду.
16 августа 2023, 06:33
Донские власти продлили запрет на посещение лесов Ростовской области
4 августа 2023, 16:04
Цимлянские пески и тюльпанный луг — чем интересен Чернышковский район
Чернышковский район Волгоградской области — невероятное красивое и познавательное место для семейного отдыха, которое по достоинству оценят любители живописных уголков и все, кому интересна тема казачества.
31 июля 2023, 11:16

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