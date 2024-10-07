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Лесной массив

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Октябрь
В Ростовской области ущерб после падения обломков БПЛА превысил 12 млн рублей
7 октября, 15:30
Июль
Жителям Ростовской области запретили заезжать в леса на машинах
3 июля, 18:34
Июнь
Появилось видео страшного лесного пожара в Ростовской области
7 июня, 16:44
Май
Появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса в Ростовской области
31 мая, 18:05
Удар молнии стал причиной страшного лесного пожара в Ростовской области
31 мая, 17:01
Вертолет Ми-8 привлекли для тушения лесного пожара в Ростовской области
31 мая, 16:47
«Зона отчуждения»: активисты нашли новую свалку с фекалиями в лесной зоне Азова
3 мая, 18:15

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