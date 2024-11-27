Левый берег

«Хоккей-Арену» построят в 2025 году на левом берегу Дона в Ростове

В Ростове хотят построить «Хоккей-Арену» на левом берегу Дона. Проектом займутся в 2025 году, а готовый объект должны сдать в 2026-м, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.