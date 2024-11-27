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Левый берег

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2024
«Хоккей-Арену» построят в 2025 году на левом берегу Дона в Ростове
В Ростове хотят построить «Хоккей-Арену» на левом берегу Дона. Проектом займутся в 2025 году, а готовый объект должны сдать в 2026-м, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.
27 ноября, 18:34
Левый берег Ростова-на-Дону на весь вечер 10 августа перекроют для машин
В Ростове-на-Дону пройдет спортивное мероприятие, из-за которого поэтапно будет остановлено движение автомобилей и другого транспорта. Сведения размещены на сайте горадминистрации.
9 августа, 15:00
Ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег после застройки
В Ростове-на-Дону подготовили документ, на основании которого появится новый жилой район, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
5 августа, 14:00
В Ростове построят крупный жилой комплекс рядом с Кумженской рощей
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону компания «Эталон» построит новый микрорайон. Под застройку петербургская компания выкупила территорию площадью более 300 гектара с перспективой расширения до 800 гектара, как сообщает портал город N.
23 апреля, 15:14
Левобережье в Ростове-на-Дону ушло под воду: фоторепортаж
16 апреля, 10:54
В Ростове предложили увеличить число административных районов
10 апреля, 18:45
2023
Строительство шоссе на набережной Ростова начнут не раньше 2025 года
8 ноября 2023, 08:35
«Запретить на время СВО»: ростовчане высказались о запуске фейерверков в городе
4 ноября 2023, 14:38
Появились новые кадры страшного пожара на складе с поликарбонатом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону продолжается пожар на территории складских помещений на левом берегу. Корреспондент RostovGazeta сделал фотографии недалеко от место происшествия.
18 октября 2023, 10:27
Дублер Левобережной улицы хотят построить в Ростове-на-Дону
4 октября 2023, 11:34
В Ростове распродают земли на Зеленом острове и в парках под новостройки и ТЦ
17 сентября 2023, 13:11
В Ростове-на-Дону возле гребного канала разрешили строить 100-метровые жилые дома
Депутаты Думы Ростова-на-Дону одобрили внесение изменений в правила землепользования и застройки на территории левого берега, рассказал во время пресс-подхода депутат Дмитрий Олейников.
15 августа 2023, 14:15
В Ростове-на-Дону подготовили проект территории для канатной дороги
В Ростове-на-Дону завершилась работа над проектной документацией по планировке территории для будущей канатной дороги, сообщают СМИ.
27 июля 2023, 11:47
Перенос ростовского порта на левый берег может осложниться финансовыми проблемами
Перенос «Ростовского порта» на Левый берег может усложниться из-за сокращения выручки компании, сообщают СМИ.
30 июня 2023, 12:44

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