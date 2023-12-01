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ЛГБТ

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2023
Что будет в Ростове с признанной экстремистской организацией секс-меньшинств
1 декабря 2023, 15:03
2022
Ростовский депутат Шолохов выступил против проверки классики на пропаганду ЛГБТ
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Шолохов выступил против инициативы проверить классическую литературу на пропаганду ЛГБТ.
17 октября 2022, 12:17

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