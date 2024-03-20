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Март
Труп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в Ростовской области
В Ростовской области нашли труп с обглоданными дикими животными руками, об этом сообщили донские СМИ.
20 марта, 09:18
Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посещать ростовский зоопарк
16 марта, 11:43
Январь
На улицах Ростова заметили вооруженного мужчину
В Ростове мужчина угрожал водителям игрушечным пистолетом, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
27 января, 10:51
Декабрь 2023
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону
28 декабря 2023, 05:56
Директор «Темерника» в Ростове сообщил, что накануне пожара ему поступали угрозы
В Ростове-на-Дону директору рынка «Темерник», где произошел крупный пожар, поступали угрозы, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
1 декабря 2023, 07:15
Сентябрь 2023
Пьяная девушка погибла при попытке перебежать М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области водитель иномарки сбил насмерть девушку, которая пыталась перебежать дорогу, сообщили в региональном УГИБДД.
30 сентября 2023, 06:52
Стали известны подробности нападения в Батайске на участника СВО
4 сентября 2023, 05:24

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