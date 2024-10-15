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Лифты

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Горожане пожаловались на ломающиеся лифты в новостройках Ростова
15 октября, 12:59
Износ лифтов Ростове-на-Дону: сколько нужно заменить и почему нет денег
В Ростовской области проводится постепенная работа по замене изношенных лифтов. Сколько предстоит их поменять и почему не хватает денег, в материале RostovGazeta.
11 апреля, 14:10
В Ростовской области не хватает денег на замену отслуживших лифтов
В Ростовской области предстоит найти финансирование на замену лифтов в домах, сообщили в правительстве региона.
28 февраля, 10:59
В Ростове-на-Дону отремонтировали 288 домов из 7,2 тысячи в 2023 году
В Ростое-на-Дону в минувшем году провели ремонт 288 многоквартирных домов, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
20 февраля, 07:52
2023
«Солнцепек, дохлая рыба и надоедливые моржи»: чем недовольны ростовчане на набережной
12 октября 2023, 13:57

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