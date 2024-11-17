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Ликвидация

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Ноябрь
«Мусорный переполох»: что не так с ликвидацией регоператора «Чистый город» в Ростове
11 ноября, 13:43
Октябрь
Пенсионер спалил 17 строений, воюя с роем ос в Ростовской области
В Ростовской области произошел крупный пожар по вине одного из местных жителей. Мужчина хотел избавиться от ос, а в итоге сжег несколько домов, сообщает МЧС.
11 октября, 07:20
Сентябрь
Губернатор Василий Голубев назвал причины пожаров в Ростовской области
15 сентября, 14:32
Огонь с травы перекинулся на жилые дома в Каменске-Шахтинском
В Ростовской области жилые дома в Каменске-Шахтинском загорелись из-за пожара на траве, сообщает региональное ГУ МЧС.
9 сентября, 17:15
Религиозные организации Ростовской области массово закрывают
Иудейскую организацию «Еврейская община города Новочеркасска» и местной религиозной организации города Шахты Общину святой Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока могут ликвидировать, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
4 сентября, 09:01
Август
Четвертые сутки горит нефтебаза в Пролетарске. Что сейчас происходит
21 августа, 08:14
Жители Пролетарска самостоятельно эвакуируются из-за горящей нефтебазы
20 августа, 06:42
Губернатор Голубев сделал заявление об угрозе распространения огня в Пролетарске
18 августа, 17:57
В Ростове-на-Дону ликвидируют линию троллейбуса на проспекте Стачки в 2025 году
9 августа, 17:57
Пожар начался в центре Ростова-на-Дону из-за удара молнии
В центре Ростова-на-Дону ударила молния, что стало причиной возгорания, сообщили горожане в Telegram в группе «Это Ростов новости».
7 августа, 12:23
Июль
Более 20 беспилотников сбили над Ростовской областью
9 июля, 04:44
Вертолетом тушат 10 загоревшихся домов в Ростовской области
5 июля, 08:24
Апрель
Системы ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области
11 апреля, 23:24
Городской перевозчик в Ростове получил убыток в 678 миллионов рублей
11 апреля, 08:39
Огромный трехметровый фонтан забил из-под земли в Ростове
В Ростове из-под земли забил коммунальный фонтан высотой около трех метров, видео поделились жители Александровки.
3 апреля, 10:46
Март
Минобороны сделало заявление о ракетной атаке по Ростовской области
25 марта, 14:32
Январь
Стало известно, что за ракету могли найти на берегу Таганрогского залива
Эксперты предположили, что на берегу Таганрогского залива обнаружили крылатую ракету «Нептун», об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Кирилл Федоров.
30 января, 13:52
Стала известна причина затопления Новочеркасска фекалиями
В Новочеркасске продолжают ликвидировать аварию на канализационном коллекторе в районе улицы Привокзальной, рассказал губернатор Василий Голубев.
12 января, 13:46
На ликвидацию свалок в Ростове в 2024 году потратят более 174 млн рублей
10 января, 07:17
Декабрь 2023
В Ростове пожар унес жизнь пенсионера-курильщика
24 декабря 2023, 05:36

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