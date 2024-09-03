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Ликвидация пожара

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2024
Вспыхнула в одно мгновение: иномарка сгорела на подземной парковке в Ростове
3 сентября 2024, 18:42
В Пролетарске потушили часть резервуаров с горящим дизельным топливом
В Пролетарске спасатели ликвидировали возгорание на шести резервуарах с дизтопливом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
22 августа 2024, 07:23
2023
«Пламя до небес»: появились новые кадры пожара на рынке «Темерник» в Ростове
30 ноября 2023, 20:47
Ростовскую область накрыло дождями и снегом, пока депутат рассуждал о будущем армии
25 ноября 2023, 15:41
Потребовалось искусственное дыхание: пожарный в Ростове спас бездыханную кошку
Ростовский пожарный в свой выходной организовал эвакуацию дома увидев пожар в одной из квартир, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».
12 ноября 2023, 07:13
Крыша старинного Дома Парамоновых обрушилась в Ростове из-за пожара
9 ноября 2023, 07:43
Стали известны подробности пожара в Доме Парамоновых в Ростове-на-Дону
9 ноября 2023, 05:37
Дом Парамоновых полыхает в Ростове-на-Дону утром 9 ноября
9 ноября 2023, 05:30
Огонь со старинного дома начал уничтожать находящиеся рядом здания в Ростове
7 ноября 2023, 13:10
Появилось видео страшного пожара с погибшей женщиной в Ростове
6 октября 2023, 07:25
Прокуратура проведет проверку из-за пожара на складе с бумагой под Ростовом 21 июля
Соблюдение требований пожарной безопасности проверят после крупного возгорания на складе под Ростовом, рассказали в региональной Прокуратуре.
21 июля 2023, 14:48
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на торговой базе под Ростовом
22 июня 2023, 07:29

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