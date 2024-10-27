Липецкая область

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Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем
Террористические атаки беспилотников отразили в России в ночь на 27 октября, сообщает Минобороны РФ. Один из дронов перехватили над акваторией Азовского моря.
27 октября, 06:31
На скоростных участках М-4 «Дон» нанесли разметку безопасной дистанции
В Ростовской области на шести скоростных участках трассы М-4 «Дон» появились знаки безопасной дистанции, сообщает Автодор.
7 октября, 17:32
Предприятие в Ростовской области произвело 60 тонн мяса из килограмма сырья
Специалисты Россельхознадзора раскрыли фантомную площадку по производству говядины. Там из одного килограмма сырья якобы сделали 60 тонн говядины.
23 сентября, 12:00
2023
В Минобороны сообщили, что было целью атаки беспилотников в Ростовской области
В Ростовской области удалось перехватить и уничтожить беспилотники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
17 декабря 2023, 05:55
В Ростовской области автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон»
3 декабря 2023, 11:51
В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации
В Ростовской области задержали мужчину, который намеревался поджечь здание администрации Азовского района, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
15 августа 2023, 08:38

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