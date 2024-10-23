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Лиса

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2024
Сезон охоты на лисиц и корсаков стартует в Ростовской области 2 ноября
На следующей неделе на территории Ростовской области стартует сезон охоты на корсаков, енотовидных собак и лисиц, сообщает региональное Минприроды.
23 октября 2024, 13:12
В части Ростовской области ввели карантин из-за плотоядной лисы
В Миллеровском районе Ростовской области ввели карантин по бешенству из-за дикой лисы, распоряжение губернатора опубликовали на портале донского правительства.
4 апреля 2024, 15:09
Труп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в Ростовской области
В Ростовской области нашли труп с обглоданными дикими животными руками, об этом сообщили донские СМИ.
20 марта 2024, 09:18
2023
Голодную лисицу заметили жители в Ростове-на-Дону возле мусорки днем 9 января
Жители Ростова-на-Дону возле мусорных контейнеров увидели голодную лисицу, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».
9 января 2023, 11:47

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