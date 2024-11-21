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Ливень

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Ноябрь
Мокрый снег накроет Ростов-на-Дону на выходных
21 ноября, 06:46
Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
В Ростовской области прогнозируют ливень и усиление ветра до 20 метров в секунду. Прогноз на 1 ноября опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
1 ноября, 05:32
Октябрь
Буря и ливни надвигаются на Ростов-на-Дону
31 октября, 07:49
Стал известен прогноз погоды в Ростовской области на весь ноябрь
После аномально жаркого лета и теплого сентября непонятно, чего ждать от ноября. RostovGazeta узнала прогноз на последний месяц осени в 2024 году для разных муниципалитетов Ростовской области.
23 октября, 16:07
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди
19 октября, 07:57
«Автодор» предупредил водителей о сильных ливнях на трассе М-4 «Дон»
17 октября, 10:36
Сильный ветер, ливни и холод до +2 градусов прогнозируют в Ростовской области
13 октября, 19:20
Стало известно, когда закончатся дожди в Ростове-на-Дону
13 октября, 14:25
Уйдет под воду: мощные ливни накроют Ростов-на-Дону
В Ростове дожди прогнозируют пять дней подряд, начиная с вечера 8 октября, следует из данных на платформе «Яндекс. Погода».
3 октября, 06:09
Мощный ливень накроет Ростов-на-Дону
Сильный дождь прогнозируют в Ростове 9 и 10 октября, следует из прогноза синоптиков.
2 октября, 06:06
Сентябрь
Ветер усилится в Ростовской области с 25 сентября
В ближайшие сутки в Ростовской области усилится ветер, в температура воздуха опустится до нуля, о прогнозе погоды сообщает Северо-Кавказское УГМС.
23 сентября, 05:42
Стало известно, когда Ростов-на-Дону накроют дожди
22 сентября, 08:36
Температура воздуха упала ниже нуля в Ростовской области
В северной части Ростовской области зафиксировали первые заморозки 20 сентября, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.
21 сентября, 07:36
Сильные ливни накроют Ростов-на-Дону
Синоптики рассказали, когда в Ростове начнутся дожди после солнечной теплой погоды, прогноз опубликован на платформе «Яндекс. Погода».
18 сентября, 06:32
На дорогах станет опасно: сильный ливень накроет Ростовскую область
Госавтоинспекция Ростовской области предупредила автомобилистов об опасности на дорогах из-за сильного дождя, сообщает региональное УГИБДД.
14 сентября, 06:45
Ливни с грозами накроют Ростовскую область
В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение из-за ливня с грозой, которые ожидаются утром 13 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС.
13 сентября, 05:35
После ливня с грозой в Ростовской области похолодает до +6 градусов
Синоптики предупредили жителей Ростовской области о похолодании в ближайшие сутки, прогноз погоды опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
13 сентября, 04:58
Мощный ливень обрушился на Ростов 12 сентября
12 сентября, 18:04
Сигнал воздушной тревоги перебудил жителей Ростова в ночь на 10 сентября
10 сентября, 05:39
Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Ростовскую область
В течение 4 сентября и до полудня 5-го в Ростовской области прогнозируют дождь с грозой и градом и сильный ветер, сообщает администрация донской столицы.
3 сентября, 20:10

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