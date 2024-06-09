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Ливневая канализация

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Июнь
За полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков
9 июня, 17:36
Май
Эколог рассказал, чем опасен ил после ухода воды в Таганрогском заливе
Выдув воды из Таганрогского залива периодически происходит из-за восточного ветра — так называемой «верховки», сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.
27 мая, 14:52
Декабрь 2023
В Ростове закрыли ливневку, в которой утонула учительница
21 декабря 2023, 12:48
Ноябрь 2023
Разработку проекта улицы Оганова в Ростове закончат к 1 марта 2024 года
30 ноября 2023, 14:10
На берегу реки Темерник в Ростове предложили построить баню и кафе
В рамках обсуждения реабилитации реки Темерник в Ростове эксперты предложили построить бани и заведения общепита.
14 ноября 2023, 13:19
Спасти реку Темерник в Ростове попробуют новым способом
13 ноября 2023, 11:37
Октябрь 2023
В Ростове сеть ливневой канализации увеличится на 30% к 2036 году
24 октября 2023, 16:07
Депутат возмутился из-за введения оплаты за пользование ливневками в Ростове
Обеспечение Ростова функционирующими ливневками является прямой обязанностью городских властей. Взимать за работающие ливневки деньги недопустимо, сообщил RostovGazeta депутат Юрий Нерсесян.
18 октября 2023, 13:09
Июль 2023
В Ростове растут цены на бензин и количество ЧП с военной авиацией
В Ростовской области растут цены на бензин и упал самолет, а в Ростове придумывают способы бороться с потопом на улице Малиновского.
13 июля 2023, 15:04
В Ростове реконструируют ливневку на участке Малиновского, который постоянно топит
В Ростове-на-Дону реконструкция ливневой канализации позволит решить проблему подтопления улицы Малиновского, сообщили в городской администрации.
13 июля 2023, 08:46

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