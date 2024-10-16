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Ливневки

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Октябрь 2024
Власти Ростова планируют почистить забитые ливневки
Власти Ростова ищут подрядчика, который займётся очисткой ливнёвок, следует из данных на портале госзакупок.
16 октября 2024, 13:42
Дождеприёмные колодцы заменят в Ростове-на-Дону за 4,5 миллиона рублей
На замену дождеприёмных колодцев в ливнёвках Ростова потратят 4,5 миллиона рублей, следует из данных на портале государственных закупок.
14 октября 2024, 15:42
Июнь 2024
Мощный ливень обрушился на Ростов-на-Дону 10 июня
10 июня 2024, 14:03
За полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков
9 июня 2024, 17:36
Декабрь 2023
В Ростове выделили 210 миллионов на прочистку ливневок в 2024 году
26 декабря 2023, 12:02

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