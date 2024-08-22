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Ливни в Ростовской области

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2024
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром
Ливни и шквалистый ветер надвигаются на Ростовскую область, предупредили в управлении МЧС по региону.
22 августа 2024, 15:01
Град и ветер свыше 80 километров в час обрушатся на Ростовскую область
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Ростовской области, сообщили в управлении МЧС.
23 мая 2024, 12:48
2023
Мощный шторм накроет Ростовскую область 27 ноября
Уровень воды в реке Дон и на побережье Таганрогского залива поднимется до опасных отметок, сообщили в МЧС Ростовской области.
26 ноября 2023, 09:07
Ливни и перепады: синоптики рассказали о погоде в Ростовской области с 23 октября
22 октября 2023, 15:56
Резкое ухудшение погоды с ливнями и градом ожидается в Ростовской области
В Ростовской области прогнозируются ливни с градом, а также увеличение скорости ветра до 23 метров в секунду, предупредили в МЧС.
21 августа 2023, 14:41
В МЧС предупредили о ливниях и шквалистом ветре в Ростовской области 23 и 24 июля
В Ростовской области ожидаются ливни с грозами и усиление ветра, предупредили в МЧС.
22 июля 2023, 14:47
Климатолог Иошпа предупредил о мощном ливне в Ростовской области 23 июля
20 июля 2023, 06:49
На выходных в Ростове и Новочеркасске пройдут дожди с грозами
В Ростове и Новочеркасске на выходных будет пасмурно и дождливо, предупредили синоптики.
14 июля 2023, 15:47
Синоптик Котилевская заявила об окончании в Ростовской области периода адской жары
9 июля 2023, 08:50
На выходных на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидаются пробки, жара и грозы
На выходных в Ростовской области прогнозируются ливни с грозами, сообщили в МЧС.
7 июля 2023, 17:43
Ливни с грозами придут на смену жаре и пеклу в Ростовской области 8 июля
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за надвигающихся ливней с грозами, сообщили в региональном МЧС.
7 июля 2023, 12:48
Жители Батайска вышли на пикеты из-за затопленных улиц в городе
В Батайске люди вышли на пикеты из-за последствий потопа в городе, пишет «Батайское время».
18 июня 2023, 05:56
Ливни с грозой и градом ожидаются в Ростовской области 11 июня
В воскресенье, 11 июня, в Ростовской области ожидаются ливни с градом и грозой, сообщили синоптики.
11 июня 2023, 07:30
Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей в июне
В Ростове-на-Дону с 11 июня вернутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили синоптики.
8 июня 2023, 05:34
Ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области
Непогода уничтожила 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов в Ростовской области, заявил заместитель губернатора Виктор Гончаров.
31 мая 2023, 18:07

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