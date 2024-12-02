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ЛНР

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2024
Мост для поставки техники в ЛНР отремонтировали в Ростовской области
В Ростовской области завершили ремонт моста, по которому везут технику в Луганскую народную Республику. Как сообщает правительство региона, объект сдали 1 декабря.
2 декабря, 18:34
Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области
29 октября, 12:06
Донской губернатор Голубев ввел ограничения на посещение границы с ЛНР и ДНР
Глава Ростовской области Василий Голубев подписал указ об установлении пятикилометровой особой зоны на административной границе с ЛНР и ДНР, сообщил он в Telegram.
23 мая, 10:07
Дым из Донецка видно: ВСУ нанесли ракетный удар у границы с Ростовской областью
ВСУ обстреляли город Краснодон, который находится в нескольких километрах от Ростовской области, о нападении сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
13 мая, 09:40
ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью
ВСУ открыли огонь по городу Ровеньки, расположенному менее, чем в 40 километрах от Гукова в Ростовской области, есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
10 мая, 20:32
В Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули
На административной границе Ростовской области и новых территорий были установлены 65 блок-модулей, сообщает региональный Минтранс.
10 мая, 06:24
В Ростовской области закончили ремонт дороги к Луганску
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершились ремонтные работы на двух участках дороги от Миллерово до границы с ЛНР, информирует правительство Ростовской области.
3 мая, 17:04
Задержанный в Ростовской области убийца байкера планировал сбежать в ЛНР
Стали известны подробности задержания предполагаемого убийцы московского байкера в Ростовской области, сообщает 1РнД со ссылкой на собственный источник.
19 апреля, 16:41
Больше 2 млн паспортов выдали в Ростовской области жителям новых регионов
Выдача российских паспортов жителям новых регионов является приоритетной задачей правоохранительных органов, заявил начальник ростовского Главного управления МВД Олег Агарков.
27 февраля, 10:27
На границе с Ростовской областью отремонтировали дорогу, которой был шокирован Путин
На границе Ростовской области и ЛНР привели в порядок дорогу после критики президента Владимира Путина, говорится на сайте правительства России.
21 февраля, 10:57
«Травили вшей керосином»: в Ростове умерла девочка, у которой загорелась голова
21 января, 09:18
Экраны для планирования маршрута установят на границе Ростовской области и ЛНР
В текущем году экраны для оптимального планирования маршрута появятся на границе Ростовской области, сообщили в ФГКУ «Росгранстрой».
14 января, 13:48
2023
Беспилотник повис на дереве в станице Ростовской области у границы с ЛНР
22 декабря 2023, 12:41
Сергей Шойгу: Азовское море стало внутренним морем России
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Азовское море получило статус внутреннего моря России, видео опубликовало в одном из популярных Telegram-каналов.
19 декабря 2023, 11:46
В Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителей
В Ростовской области без света остаются более 99 тысяч жителей, об этом сообщили в Министерстве энергетики России.
16 декабря 2023, 11:10
Почти 90 тыс человек остаются без электричества в Ростовской области
16 декабря 2023, 06:39
В Ростове осудили гражданку Украины за вступление в террористический батальон
В Ростове-на-Дону суд огласил приговор гражданке Украины Виктории Ткаченко, которая присоединилась к запрещенному в РФ террористическому батальону, рассказали в облпрокуратуре.
12 декабря 2023, 10:32
В Ростове огласили приговор охраннику террористического батальона
В Ростове вынесли приговор Николаю Мартынюку, обвиняемому в участии в террористическом обществе, об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
6 декабря 2023, 13:44
Стало известно, когда в Ростовской области полностью восстановят электричество
Количество остающихся из-за шторма без электроснабжения потребителей в южных регионах РФ на 16.00 мск снизилось до одного миллиона человек, сообщили в Минэнерго.
27 ноября 2023, 16:32
В Ростове в 2026 году запустят водный маршрут к новым регионам России
16 ноября 2023, 13:41

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