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Логвиненко

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Ноябрь
Власти Ростова отправят на борьбу со снегом тысячу дворников
3 ноября, 12:57
Ночные заморозки и ветер до 27 м/с надвигаются на Ростов-на-Дону
Режим повышенной готовности введён в Ростове из-за ухудшения погоды, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
1 ноября, 11:50
Октябрь
Власти Ростова сообщили, когда дадут тепло во все дома города
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что отопление во всех многоквартирных домах в городе появится до конца текущей недели.
21 октября, 09:45
В Ростове-на-Дону без тепла остаются две трети домов
17 октября, 12:19
Все школы Ростова-на-Дону проверят после давки учеников у гардероба
Школу №75 проверили в Ростове после давки детей в гардеробе, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
16 октября, 10:45
В Ростове наказали руководство школы, в которой произошла давка детей
16 октября, 10:01
В Ростове УК и ТСЖ разрешили включать отопление в домах
15 октября, 12:51
Глава администрации Ростова Логвиненко сообщил, когда в дома дадут тепло
11 октября, 10:42
Итоги дня: в Новочеркасске гремят обыски и допросы, а Ростов спорит из-за отопления
10 октября, 15:15
Власти Ростова рассказали, когда в городе включат отопление
8 октября, 14:26
Власти засадят Ростов-на-Дону тысячами барбарисов, гортензий и злаковыми
2 октября, 08:48
Сентябрь
Появилось видео масштабного пожара на Черешневой улице в Ростове
28 сентября, 10:59
Есть угроза распространения: пожар охватил в Ростове автомойку и частный дом
28 сентября, 10:49
Общественную баню реконструируют в Ростове за полмиллиарда рублей
Инвестор собрался масштабно реконструировать общественную баню в Ростове-на-Дону, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.
28 сентября, 07:32
Власти Ростова спустя пять лет благоустроят скандальный городской парк
В Ростове началось благоустройство городского парка на улице Берберовской, подробностями поделился градоначальник Алексей Логвиненко.
21 сентября, 17:22
Итоги дня: «Глория Джинс» поплатилась за зайку, а Ростов не подготовили к зиме
17 сентября, 15:43
Мощности ТЭЦ-2 хотят увеличить для решения проблем с отоплением в Ростове
11 сентября, 15:24
Август
Алексей Логвиненко: В Платовском микрорайоне заработает филиал школы искусств
24 августа, 08:53
Отели в Ростове-на-Дону поднимут цены после введения туристического налога
21 августа, 15:40
Власти обещают отремонтировать скандальную дорогу на Вертолётное поле в Ростове
15 августа, 17:05

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