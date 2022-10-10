Эксперты не рассматривают всерьез Ростовскую область в цифровой экономике. Министр информационных технологий и связи региона полагает, что вопрос заключается в готовности населения воспринимать новые качественные услуги. "Сегодня бесполезно учить тех, кто уже обучен. Даже у студентов уже есть определенная прошивка, которую они получили с молоком матери, они с ней будут жить. Поэтому мы проводим много мероприятий со школьниками", - отмечает Лопаткин Герман Анатолиевич.