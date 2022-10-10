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Лопаткин Герман Анатолиевич

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 21 января 1971

Образование: Новочеркасское высшее военное училище связи. Северо-Кавказская академия государственной службы по специальности "Мировая экономика"

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Резюме

Министр информационных технологий и связи Ростовской области

Биография

1993 - 1997

Проходил воинскую службу на офицерских должностях в подразделениях связи Министерства обороны Российской Федерации. После увольнения из Вооруженных сил РФ два года работал в коммерческих фирмах.

1999 - 2002

Ведущий, затем главный специалист в министерстве промышленности, торговли, транспорта, связи, дорожного комплекса Ростовской области

2002 - 2012

Работа на различных должностях в министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области

2012 - По настоящее время

Министр информационных технологий и связи Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Эксперты не рассматривают всерьез Ростовскую область в цифровой экономике. Министр информационных технологий и связи региона полагает, что вопрос заключается в готовности населения воспринимать новые качественные услуги. "Сегодня бесполезно учить тех, кто уже обучен. Даже у студентов уже есть определенная прошивка, которую они получили с молоком матери, они с ней будут жить. Поэтому мы проводим много мероприятий со школьниками", - отмечает Лопаткин Герман Анатолиевич.

В Ростовской области будут создавать невыгодные условия для работы сотовых операторов в городах до тех пор, пока качественная цифровая связь — не ниже 3G — не появится в селах, сообщил на пресс-конференции глава министерства информационных технологий и связи в регионе Герман Лопаткин.

Не все поселения Ростовской области имеют доступ к цифровой сети телевещания, рассказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Анатолиевич Лопаткин. "Охват населения Ростовской области цифровым эфирным телевещанием составляет 98,6%, этот показатель выше, чем по России – 97,6%", – заявил чиновник.

Материалы СМИ

Ростовская область не доросла до цифровой экономики

Эксперты не рассматривают всерьез Ростовскую область в цифровой экономике, потому что регион не попал в федеральные госпрограммы и местные компании не перенимают опыт у коллег.

Ростовские власти создадут невыгодные условия для сотовых операторов

В Ростовской области будут создавать невыгодные условия для работы сотовых операторов в городах до тех пор, пока качественная цифровая связь — не ниже 3G — не появится в селах, сообщил на пресс-конференции в среду глава министерства информационных технологий и связи в регионе Герман Лопаткин.

Часть поселений Ростовской области осталась без цифрового ТВ

Не все поселения Ростовской области имеют доступ к цифровой сети телевещания, рассказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

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