Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 21 января 1971
Образование: Новочеркасское высшее военное училище связи. Северо-Кавказская академия государственной службы по специальности "Мировая экономика"
Министр информационных технологий и связи Ростовской области
Проходил воинскую службу на офицерских должностях в подразделениях связи Министерства обороны Российской Федерации. После увольнения из Вооруженных сил РФ два года работал в коммерческих фирмах.
Ведущий, затем главный специалист в министерстве промышленности, торговли, транспорта, связи, дорожного комплекса Ростовской области
Работа на различных должностях в министерстве экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области
Министр информационных технологий и связи Ростовской области
Эксперты не рассматривают всерьез Ростовскую область в цифровой экономике. Министр информационных технологий и связи региона полагает, что вопрос заключается в готовности населения воспринимать новые качественные услуги. "Сегодня бесполезно учить тех, кто уже обучен. Даже у студентов уже есть определенная прошивка, которую они получили с молоком матери, они с ней будут жить. Поэтому мы проводим много мероприятий со школьниками", - отмечает Лопаткин Герман Анатолиевич.
В Ростовской области будут создавать невыгодные условия для работы сотовых операторов в городах до тех пор, пока качественная цифровая связь — не ниже 3G — не появится в селах, сообщил на пресс-конференции глава министерства информационных технологий и связи в регионе Герман Лопаткин.
Не все поселения Ростовской области имеют доступ к цифровой сети телевещания, рассказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Анатолиевич Лопаткин. "Охват населения Ростовской области цифровым эфирным телевещанием составляет 98,6%, этот показатель выше, чем по России – 97,6%", – заявил чиновник.
Эксперты не рассматривают всерьез Ростовскую область в цифровой экономике, потому что регион не попал в федеральные госпрограммы и местные компании не перенимают опыт у коллег.
В Ростовской области будут создавать невыгодные условия для работы сотовых операторов в городах до тех пор, пока качественная цифровая связь — не ниже 3G — не появится в селах, сообщил на пресс-конференции в среду глава министерства информационных технологий и связи в регионе Герман Лопаткин.
Не все поселения Ростовской области имеют доступ к цифровой сети телевещания, рассказал министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.