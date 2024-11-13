Водители фур устроили забастовку на М-4 в Ростовской области. Можно ли в это верить?

В соцсетях появились сообщения о проведении водителями фур митинга с перекрытием участка федеральной автодороги М-4 «Дон». В результате якобы появился затор длиной 12 километров. Но насколько эта информация соответствует действительности? Редакция RostovGazeta выяснила, правда это или фейк.