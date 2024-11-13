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М-4

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Ноябрь
Фура влетела в отбойник: ДТП спровоцировало крупный затор на М-4 в Ростовской области
Огромная пробка растянулась по трассе М-4 «Дон» из-за аварии. ДТП случилось утром 13 ноября в районе города Шахты, следует из данных «Яндекс.Карт».
13 ноября, 07:06
Октябрь
Фейк или правда: на М-4 «Дон» отменили бесплатный маршрут для объезда «платки»
В соцсетях появилась информация о том, что альтернативный маршрут для объезда платного участка трассы М-4 в Ростовской области отменили с 14 октября. Действительно ли это так, выяснила RostovGazeta.
15 октября, 12:10
«Автодор» поднимет плату за проезд по М-4 в Ростовской области: правда или фейк?
В социальных сетях появилась информация о том, что «Автодор» планирует повторно увеличить стоимость проезда по платным участкам на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Действительно ли это так, проверила RostovGazeta.
14 октября, 11:10
Стало известно, когда поднимут плату за проезд по М-4 «Дон» в Ростовской области
Подробная информация о действующих тарифах на платных участках федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области и условия их повышения размещены на сайте «Автодора».
9 октября, 18:50
Сентябрь
Водителя кроссовера раздавило в ДТП с фурой на трассе М-4 в Ростовской области
В жуткой аварии с фурой на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области насмерть разбился 34-летний мужчина, сообщает региональное УГИБДД.
13 сентября, 10:33
Появились страшные кадры влетевшей в отбойник фуры на М-4 «Дон» в Ростовской области
13 сентября, 08:43
Проект трассы из Ростова-на-Дону в Екатеринбург оценили в 1,7 трлн рублей
Эксперты посчитали, во сколько обойдется строительство Юго-Западной хорды (Екатеринбург — Ростов) в 2026-2030-х годах, сумму назвал Коммерсантъ.
10 сентября, 05:17
Август
Водители фур устроили забастовку на М-4 в Ростовской области. Можно ли в это верить?
В соцсетях появились сообщения о проведении водителями фур митинга с перекрытием участка федеральной автодороги М-4 «Дон». В результате якобы появился затор длиной 12 километров. Но насколько эта информация соответствует действительности? Редакция RostovGazeta выяснила, правда это или фейк.
20 августа, 15:26
В этой сказке орут на детей: как живет парк «Лога» на месте свалки под Каменском
15 августа, 09:27
Многокилометровый затор сковал движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Многокилометровые пробки образовались на трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».
11 августа, 13:20
Май
Почти 1000 литров австрийского пива уничтожат в Ростовской области
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал компанию из Краснодарского края «АЛПБ-групп» за поставки нелегальной алкогольной продукции, говорится в документах на сайте суда.
26 мая, 13:09
Машины всмятку: массовое ДТП из пяти авто произошло на въезде в Ростовскую область
На въезде в Ростовскую область со стороны Краснодарского края и станицы Кущевской 12 мая произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей и одного грузовика с прицепом. Из-за столкновения образовалась пробка более 6 километров.
12 мая, 18:40
Еще один платный участок на М-4 «Дон» запустят в июне
На 911 км М4 «Дон» в районе Глубокого в июне 2024 года запустят еще один платный участок дороги в сторону Москвы, пишет газета «ПИК» со ссылкой на «Автодор».
12 мая, 17:44
Ребенок пострадал в Ростовской области в ДТП с КамАЗом
Вечером 30 апреля на М-4 «Дон» вблизи поселка Щепкино Аксайского района водитель КамАЗа на большой скорости врезался в легковой автомобиль, в котором находился ребенок, сообщает пресс-служба УГИБДД.
1 мая, 10:09
Апрель
В Ростове на Текучева и Малиновского ограничат движение автомобилей
С 23 апреля в Ростове-на-Дону введены временные ограничения на автомобильное движение по 2-му переулку и улице Текучёва, сообщает департамент транспорта и автодорог города.
23 апреля, 12:23
Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области
13 апреля, 09:45
Март
Растворитель разлился на М-4 «Дон» после ДТП. Показываем на карте 33-метровую пробку
26 марта, 17:22
«Автодор» заявил о завершении ремонта на М-4 под Шахтами. Но пробки остались
Госкомпания «Автодор» отчиталась о завершении ямочного ремонта в Ростовской области на трассе М4 «Дон» в районе Шахт — от 995-го до 1007-го километра. Движение на этом участке открыто по двум полосам.
12 марта, 19:19
Январь
Риск транспортного коллапса появился на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области водителей предупредили об опасной погоде на трассе М-4 «Дон», сообщает «Автодор».
26 января, 11:51
Автомобилистам придется потратить до 8 часов на поездку из Каменска в Ростов по М-4
8 января, 13:37

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