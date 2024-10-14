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Магаданская область

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2024
Уровень благополучия населения вырос в Ростовской области
Ростовская область заняла 38 место в рейтинге по благополучию населения субъектов РФ и второе — среди регионов ЮФО, сообщают СМИ.
14 октября, 09:48
2023
На Дону 31% семей не смогут накопить на первый взнос по ипотеке за 10 лет
11 декабря 2023, 06:38
В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа
В Ростовской области ураган принес многочисленные разрушения и потоп, пока военные сбивали вражеский беспилотник, а дончане тратят лучшие годы жизни на заработок миллиона рублей.
27 ноября 2023, 15:38
Стало известно, за сколько лет в Ростовской области можно накопить 1 млн рублей
27 ноября 2023, 11:07
В Ростовской области не останавливается рост цен на бензин и дизельное топливо
В Ростовской области с 18 по 24 сентября произошел очередной рост цен на топливо, следует из данных Росстата.
28 сентября 2023, 11:35
Росстат заявил о резко выросших реальных доходах жителей Ростовской области
В Ростовской области за год реальные доходы населения увеличились более чем на 7%, следует из данных Росстата.
1 сентября 2023, 12:32
Опасен ли для Ростовской области новый штамм коронавируса «Эрис»
31 августа 2023, 06:42
Зарплату выше средней получают меньше 20% жителей Ростовской области
21 августа 2023, 13:22
Цены на бензин в Ростовской области обновили свой годовой максимум в августе
10 августа 2023, 10:22
В Ростовской области к среднему классу относятся только 6,3% местных жителей
В Ростовской области доля семей, относящихся к среднему классу, составляет 6,3%, сообщают СМИ.
25 июля 2023, 10:43

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