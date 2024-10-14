Магаданская область

В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа

В Ростовской области ураган принес многочисленные разрушения и потоп, пока военные сбивали вражеский беспилотник, а дончане тратят лучшие годы жизни на заработок миллиона рублей.