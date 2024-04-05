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Магнит

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Апрель
«Пограничные эмоции»: ростовчанин пожаловался на спящего кота среди хлеба в «Магните»
5 апреля, 06:43
Декабрь 2023
Сколько стоит десяток яиц в магазинах Ростова-на-Дону
27 декабря 2023, 06:41
В Ростове-на-Дону начали продавать куриные яйца за 5 тыс рублей
16 декабря 2023, 09:31
«Сегодня уже по 400»: жители Ростовской области шокированы ценами на куриные яйца
15 декабря 2023, 11:40
Ноябрь 2023
По 240 р за килограмм: цены на бананы в Ростове улетели в космос
24 ноября 2023, 07:43
Октябрь 2023
Огонь уничтожил Porsche и BMW на подземной парковке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на территории подземной парковки произошел пожар, который охватил два автомобиля, сообщили в региональном УМЧС.
28 октября 2023, 06:54
Стали известны подробности крупного пожара в магазине «Магнит» в Таганроге
23 октября 2023, 05:04
В Таганроге сгорел «Магнит» вечером 22 октября
22 октября 2023, 19:53
Ростовчанин заявил о тяжелом отравлении мидиями из «Магнита»
Житель Ростова-на-Дону приобрел в магазине мидии и после лечился от отравления, сообщает Telegram-канал «Это Ростов».
11 октября 2023, 14:20
Сентябрь 2023
Экономист рассказал, как Галицкому удалось попасть в топ-500 богатейших людей планеты
4 сентября 2023, 08:56

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