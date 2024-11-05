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Магнитные бури в Ростовской области

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2024
Геомагнитный удар длительностью в шесть часов прогнозируют в Ростовской области
6 и 7 ноября ожидаются перепады геомагнитного фона, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
5 ноября, 15:37
Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в конце октября
Уже 22 октября на Землю обрушится магнитная буря, сообщает ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
20 октября, 08:27
Стало известно, когда закончится мощнейшая магнитная буря в Ростовской области
Сильный геомагнитный шторм зафиксирован на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
10 октября, 16:08
Еще одна магнитная буря накроет Ростовскую область 14 сентября
Возбуждение магнитосферы прогнозируется в ближайшие дни, сообщили учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
13 сентября, 07:13
Магнитная буря в шесть баллов накроет Ростовскую область на сутки
В Ростовской области ожидается одна из самых длительных геомагнитных бурь за последнее время. Возбуждение магнитосферы продлится более суток. Прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
8 августа, 12:07
Стал известен график магнитных бурь в Ростовской области в августе
Геоштормы настигнут Ростовскую область в последний месяц лета, следует из прогноза ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
3 августа, 16:55
Магнитные бури накроют Ростовскую область из-за пятна-убийцы на Солнце
В начале июня возможны сильные магнитные бури, пишет «Комсомольская правда».
25 мая, 08:40
Стало известно, сколько продлится сильнейшая за 20 лет магнитная буря в Ростове
11 мая, 07:29
Магнитная буря в Ростовской области продлится 30 часов
Мощная геомагнитная активность ожидается в Ростовской области 6 и 7 мая, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
6 мая, 06:46
Возбуждение магнитосферы нарастет в Ростовской области со 2 мая
2 и 3 мая 2024 года в Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы, которое может влиять на метеозависимых людей, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.
1 мая, 06:31
Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 8 апреля
6 апреля, 09:41
Мощные магнитные бури обрушатся на жителей Ростовской области в марте
Самые сильные магнитные бури в месяце придутся на 9–10 марта, рассказал ОТР член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
3 марта, 15:03
Крупнейший за 7 лет взрыв произошел на Солнце. Грозят ли магнитные бури Ростову
23 февраля, 06:14
Магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 февраля
Магнитная буря прогнозируется в Ростовской области с 13 февраля, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
13 февраля, 09:15
Прогноз геомагнитной активности Солнца в Ростовской области в феврале
Пик мощных магнитных бурь в Ростовской области придется на конец февраля, следует из метео прогнозов.
30 января, 04:46
2023
Мощная магнитная буря накрыла Ростовскую область 6 ноября
На Ростовскую область обрушилась сильная магнитная буря, которая стала последствием недавней вспышки на Солнце, следует из данных Института прикладной геофизики.
6 ноября 2023, 09:12
Впервые за 65 лет в Ростове появилось северное сияние
В ночь на 19 сентября жители Ростова могли увидеть северное сияние, рассказал астроном Михаил Невский.
19 сентября 2023, 16:21
Мощная магнитная буря накроет Ростовскую область с 13 сентября
В среду, 13 сентября, в России, и в Ростовской области в частности, ожидается сильная магнитная буря, пишут «Известия».
13 сентября 2023, 08:08
Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область с 23 августа
С 23 по 26 августа на Ростовскую область обрушатся мощные магнитные бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.
23 августа 2023, 17:59
Мощные магнитные бури накроют Ростовскую область с 28 июня
21 июня 2023, 06:45

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