Магнитные бури в Ростовской области

Магнитная буря в шесть баллов накроет Ростовскую область на сутки

В Ростовской области ожидается одна из самых длительных геомагнитных бурь за последнее время. Возбуждение магнитосферы продлится более суток. Прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.