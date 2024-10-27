Магнитосфера

Геомагнитный шторм в семь баллов 48 часов будет бушевать в Ростовской области

Два дня подряд в Ростовской области будет бушевать геомагнитный шторм. Информация о сильной буре опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.