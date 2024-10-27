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Магнитосфера

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Октябрь
На Ростов-на-Дону обрушится 9-часовая магнитная буря
27 октября, 11:36
Геомагнитный шторм в семь баллов 48 часов будет бушевать в Ростовской области
Два дня подряд в Ростовской области будет бушевать геомагнитный шторм. Информация о сильной буре опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
3 октября, 06:27
Сентябрь
Две магнитные бури уровня G1 обрушатся на Ростовскую область
22 сентября, 14:31
Экстремально сильная буря накрыла Ростов утром 17 сентября
Экстремально мощная геомагнитная буря обрушилась на Ростов утром 17 сентября, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
17 сентября, 08:22
Магнитная буря в Ростовской области продлится еще почти сутки
11 сентября, 12:25
Магнитный шторм накроет Ростовскую область
Магнитный шторм с наибольшей вероятностью обрушится на Ростовскую область 10 сентября, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
9 сентября, 13:09

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