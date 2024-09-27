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Махачкала

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Сентябрь
Пять человек погибли при взрыве заправки в Махачкале
27 сентября, 16:48
Июнь
Девять человек погибли в Дербенте и в Махачкале из-за нападения террористов
23 июня в Дагестане произошло два террористических акта. Преступники открыли огонь в Дербенте и Махачкале, сообщает Life.ru.
23 июня, 18:56
Март
В 2025 году «ВодоходЪ» запустит круизы на теплоходе по ЮФО через Ростов
27 марта, 08:00
Январь
Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных
19 января, 11:36
Ноябрь 2023
Страны Запада убеждают Украину заключить перемирие с Россией
4 ноября 2023, 11:17
«Жестко наказать»: россияне высказались об участниках беспорядков в Дагестане
3 ноября 2023, 14:01
«Это провокация»: в Ростовской еврейской общине рассказали о событиях в Махачкале
Председатель Ростовской еврейской общины Михаил Потапов сообщил корреспонденту RostovGazeta, что события в аэропорту Махачкалы — это результат спланированной провокации.
1 ноября 2023, 11:55
Октябрь 2023
Каждая шестая жалоба на работу Telegram приходит из Ростовской области
Жители России, в том числе Ростовской области, продолжают жаловаться на проблемы в работе Telegram, следует из данных сервиса «Сбой.Рф».
31 октября 2023, 10:35
На ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку
В Ростовской области установят дополнительные камеры на дорогах для слежения за нарушителями, пока дончане безуспешно «ломятся» в неисправный Telegram и ловят подозрительных щук.
30 октября 2023, 15:44
Ростовский политолог назвал причину массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
В Махачкале идут серьезные противостояния нынешнего главы республики с отдельными местными элитами, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Дмитрий Абросимов.
30 октября 2023, 08:14
Росавиация закрыла аэропорт в Махачкале до 6 ноября из-за массовых беспорядков
Аэропорт в Махачкале закрыт до 6 ноября по решению Росавиации из-за массовых беспорядков, сообщили в ведомстве журналистам.
29 октября 2023, 20:52
Появилось полное видео массовых беспорядков в аэропорту в Махачкале
29 октября 2023, 20:28

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