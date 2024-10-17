rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Махинации

Выбрать дату
Октябрь
Главу крупной компании задержали из-за махинаций на оборонном заводе Таганрога
Силовики задержали гендиректора московской компании «ТРВ-инжиниринг» Михаила Колесникова, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.
17 октября, 18:17
Итоги недели: Новочеркасск будоражили обысками, а в Ростове спорили из-за отопления
13 октября, 17:13
Политолог Михайлов сообщил об увеличении размера взяток в Ростовской области
10 октября, 13:20
Стала известна причина обысков в администрации Новочеркасска
В Новочеркасске силовики с обысками нагрянули в администрацию. Как выяснилось, все дело в бывшем сотруднике, которого заподозрили в совершении преступления, сообщают СМИ.
10 октября, 11:44
Силовики нагрянули с обысками в администрацию Новочеркасска
10 октября, 11:38
Сентябрь
«Платите или пообщаемся по-другому»: как ростовские арендодатели обманывают людей
Журналист RostovGazeta рассказала, как недобросовестные арендодатели могут обманывать и угрожать людям при съеме жилья. А также выяснила у риелтора, как не остаться на улице в чужом городе.
6 сентября, 11:33
Август
В Ростовской области начальника ГАИ отправили под домашний арест за взятки
16 августа, 18:28
Экс-полицейского будут судить в Ростовской области за махинации на 3 млн рублей
5 августа, 08:50
Июль
Москвичи массово скупают жилье в Ростове, а из местных водоемов достают утопленников
24 июля, 15:00
Экс-главреда газеты в Ростовской области отправили в колонию на 4,5 года
11 июля, 11:16
Июнь
Пожелавший уйти на СВО глава района в Ростовской области получил 3 года колонии
В Цимлянском районном суде Ростовской области огласили приговор бывшему главе администрации Владимиру Светличному, сообщает Объединенная пресс-служба региональных судов.
28 июня, 08:38
Пожелавший отправиться на СВО глава района в Ростовской области пойдет под суд
В Ростовской области экс-главу Цимлянского района обвиняют в денежных махинациях и проведении формальных выборов, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.
25 июня, 10:08
Апрель
«Свои» и «чужие»: почему улицы Ростова засыпаны мусором
26 апреля, 08:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика