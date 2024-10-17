«Платите или пообщаемся по-другому»: как ростовские арендодатели обманывают людей

Журналист RostovGazeta рассказала, как недобросовестные арендодатели могут обманывать и угрожать людям при съеме жилья. А также выяснила у риелтора, как не остаться на улице в чужом городе.